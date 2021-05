Minderjarigen op OnlyFans: ’14-jarige gebruikte oma’s paspoort’

Een neppe ID-kaart, kunnen deelnemen aan een video van een meerderjarige of zelfs worden gedwongen tot deelname. Het beveiligingssysteem en de leeftijdscontrole van OnlyFans faalt en geeft minderjarigen toegang tot het platform.

De BBC deed onderzoek naar OnlyFans en de toegang tot dit platform voor minderjarigen. Dat leidde tot een aantal schokkende onthullingen. Het vervalsen van de identiteitscontrole lijkt niet zo moeilijk en jongeren krijgen met gemaak toegang. De BBC signaleerde zelfs meldingen van een 13-jarige.

OnlyFans trekt minderjarigen door hoge bedragen

De naam OnlyFans werd het afgelopen jaar steeds bekender. Mede door de pandemie en het thuiszitten, brengt mening mens veel tijd online door. OnlyFans is een social media-platform waarop zogenoemde ‘creators’ pornografische foto’s en video’s delen. Bezoekers kopen een lidmaatschap voor een bepaalde zo’n pagina en worden officieel ‘fan’. Zij krijgen door een maandelijks bedrag te betalen toegang tot explicite en veelal blote content. Het platform heeft meer dan 120 miljoen gebruikers. De afgelopen tijd verschenen vooral OnlyFans-creators in de media die duizenden euro’s verdienden aan het social media-baantje. En tja, dat wekt natuurlijk interesse.

De leeftijdsgrens voor het platform staat op 18 jaar. Bij het aanmaken van een account dient die persoon verificatie met een identiteitsbewijs en bankgegevens te doen. Maar dat lijkt toch niet zo waterdicht als OnlyFans pretendeert. Op het platform vervaagt de grens tussen de influencer-cultuur en pornografie. Jongeren worden veelal overtuigd door de som geld die ze kunnen verdienen en kijken op tegen andere grote influencers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Horrific. Predictable. Depressing. Children being sucked into OnlyFans. Men cheering them on. Every single one of those punters should be on the Sex Offenders Register.https://t.co/750KhYgvY9 — Rhymes With Orange (@with_rhymes) May 27, 2021

Minderjarigen, dwang en vermiste kinderen

BBC belicht een aantal opvallen zaken rondom minderjarigen die op OnlyFans foto’s of video’s plaatsten. Een 17-jarig Brits meisje met een nep rijbewijs of een 14-jarige met het paspoort van haar oma. Ook verschijnen minderjarigen in video’s van meerderjarige ‘creators’.

Britse politie en scholen claimen meerdere meldingen van minderjarigen te krijgen die toegang hebben tot het platform. Zij leggen uit dat minderjarigen ‘creators’ ook slachtoffer zijn van seksueel geweld of mentale problematiek. Daarnaast schijnen foto’s rond te circuleren van kinderen die geen account hebben. Hun foto’s worden simpelweg door anderen gebruikt. Nog zorgwekkender is, volgens de the National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), dat er meldingen zijn van vermiste kinderen in OnlyFans-video’s verschijnen.

Amerikaanse en Britse organisaties die zich inzetten voor seksueel misbruik en geweld signaleren dezelfde dingen. Volgens hen schiet OnlyFans daarin tekort. Ook lukte het BBC om een eigen account aan te maken voor iemand die minderjarig is. Daarvoor gebruikten de journalisten een identificatiebewijs van een ouder persoon. De verificatie signaleerde niet dat de persoon ik kwestie zeventien jaar was.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The idea that young people can be left unsupervised to make life-changing adult decisions should always be challenged. The children selling explicit videos on OnlyFans https://t.co/xi3jR3dkK6 — Audrey Ludwig (@AudreySuffolk) May 27, 2021

Reactie van OnlyFans

BBC vroeg bij veel gevallen om een reactie van het platform. Na benadering van BBC blokkeerde of verwijderde OnlyFans sommige accounts. Bij andere gevallen gebeurde niks. Dit omdat OnlyFans, volgens eigen verklaring niet over alle accountgegevens beschikt. BBC kon vanwege privacyredenen niet alle gegevens verkrijgen of vrijgeven. Daarnaast waren veelal van de verklaring en meldingen anoniem. Het platform claimt er alles aan te doen om de veiligheid voor minderjarigen te bewaken. Een interview met BBC weigerden zij.