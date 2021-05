De lente lijkt door te breken: er komt eindelijk warmer weer aan

Het einde van het natte, koude weer lijkt eindelijk in zicht te zijn. De omslag naar warmer weer is dichtbij. Zo meldt Weer.nl dat een hogedrukgebied de buien in de tweede helft van de week langzaam maar zeker wegjaagt, dat de zon vaker doorbreekt en het ook warmer wordt.

Vandaag, tweede pinksterdag, was het nog wel nat. Vanuit het westen trok namelijk een regengebied over het land, en dat ging maar langzaam. Het duurde een tijdje voordat het in het oosten begon te regenen, en in het westen was het als eerst droog. Wel hadden we te maken met wat felle buiten, die op sommige plekken gepaard gingen met onweer en hagel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ach, je moet maar zo denken: 'Een beetje regen is goed voor de tuin'. pic.twitter.com/LHmCfzb4v3 — Ilja Gort (@iljagort) May 24, 2021

Tegen het weekend warmer weer

Morgen is een wisselvallige dag. Soms hebben we te maken met stapelwolken, en daartussen kunnen we even genieten van de zon. Kijk niet raar op als er weer diverse buien vallen, het kan ook weer gaan hagelen en onweren. De westelijke tot zuidwestelijke wind is matig, aan zee af en toe vrij krachtig en met temperaturen tussen 12 en 14 graden is het koud voor de tijd van het jaar.

Woensdag is het ook nog een goed idee om je paraplu bij je te houden. Maar vanaf donderdag komt de omslag. Lagedrukgebieden trekken weg naar het oosten, en dan bouwt een hogedrukgebied op. Dan wordt het droog en verschijnt de zon steeds vaker. Dat zorgt voor hogere temperaturen. Vrijdag al kan het in het zuiden 20 graden of nog iets warmer worden. Vanaf zaterdag lukt dat op steeds meer plaatsen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Code geel voor onweer in het zuiden

Vanmiddag en vanavond geldt code geel voor het zuiden van het land. Het kan namelijk flink gaan regenen en onweren in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Daarbij is kans op hagel en windstoten tot 65 kilometer per uur.

Later in de avond nemen de buien in activiteit af.