‘Na elke 5 kilometer wandelpad moeten er toiletten zijn’

Openbare toiletten in de natuur en snel graag, het liefst na elke 5 kilometer wandelroute. Dat is de grote wens van twintig maatschappelijke organisaties. Er zijn toiletten, maar lang niet genoeg. En al helemaal als je ziet dat we door het coronavirus veel meer de buitenlucht zijn gaan opzoeken om te fietsen en te wandelen.

„Does a bear shit in the woods?” Deze retorische vraag krijg je in Noord-Amerika als je vraagt naar de bekende weg. Natuurlijk doet een beer zijn behoefte in de bos. Waar anders? Net zo natuurlijk moeten mensen ook hun behoefte doen als ze in de bos of andere natuur- en recreatiegebieden zijn. Buiten zijn en sporten zijn belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid van mensen. Maar de meeste mensen moeten ook om de paar uur de de roep van diezelfde natuur beantwoorden: wij moeten allemaal zes tot acht keer per dag naar het toilet.

Toiletalliantie komt in actie

In meerdere landen is het aantal openbare toiletten in de natuur en langs de weg beter geregeld dan in Nederland. En anders wordt er in ieder geval actie op ondernomen. Dat ziet Toiletalliantie, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting waar twintig maatschappelijke organisatie zich bij hebben aangesloten. De groep heeft een website Waarkaniknaardewc in het leven geroepen. En dat is dus op veel te weinig plekken.

Uit onderzoek van de Toiletalliantie blijkt dat er veel te weinig openbare en opengestelde toiletten zijn in Nederlandse natuur- en recreatiegebieden. Veel mensen kunnen daardoor niet onbezorgd genieten van de natuur. Na de eerdere toiletnorm voor stads- en dorpscentra en drukke voetgangersgebieden (om de 500 meter een toilet), lanceert de Toiletalliantie vandaag een toiletnorm voor natuur- en recreatiegebieden. Om de 25 kilometer een toilet langs fietspaden en om de 5 kilometer langs wandelpaden.

Drukte in de natuur, maar tekort aan toiletten

Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting: „De afgelopen tijd hebben we massaal de natuur herontdekt. Veel nieuwe natuurgenieters zijn er toen achter gekomen wat we eigenlijk allang wisten: dat er bijna geen toiletten in het groen zijn. Dit belemmert mensen erop uit te trekken.”

Volgens het onderzoek, vandaag gepubliceerd via een whitepaper, zijn toiletten in natuurgebieden in het buitenland veel normaler. In Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, maar ook de Alpenlanden zijn recreanten al jaren gewend aan toiletten zonder waterspoeling. Ook in Nederland zijn veel verschillende creatieve mogelijkheden, maar deze worden nauwelijks gebruikt. Vooralsnog blijft het vooral bij het openstellen van toiletten in bezoekerscentra. Met alle problemen door vervuiling met papieren zakdoekjes en vertrapte planten naast de paden van dien. „Met deze toiletnorm in de hand kunnen provincies, terreinbeheerders en recreatieschappen aan de slag. Zodat fietsers en wandelaars de zekerheid krijgen, dat ze elke één tot anderhalf uur een toilet tegenkomen”, aldus Tool.



HogeNood-app

Steeds meer gemeenten maken afspraken met horeca, winkels en dienstverleners over het openstellen van toiletten voor passanten met hoge nood. Deze ondernemers geven dat vaak aan met een sticker op de deur en een vermelding in de HogeNood-app. Hjalmar Duif, woordvoerder van HogeNood: „We zien nu gelukkig ook steeds meer overheden in het buitengebied deze afspraken maken. Zo zet Recreatieschap Noord-Holland nu veel toiletten in de app. Op de plekken waar geen horeca zit, kan je dan zo’n droogtoilet neerzetten. Als je dit vervolgens in de app zet dan kunnen recreanten het ook makkelijk vinden.”

Een op vier mensen met een spijsverteringsziekte geeft aan regelmatig thuis te blijven uit angst om geen toilet te vinden. Dat kan en moet dus anders, vindt Toiletalliantie. Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de groepering er voor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. In steden en dorpen en ook in de natuur.

Eerder werd in Nederland ook actie ondernomen voor genoeg toiletten in treinen. Dat gebeurde door Treinen Met Toiletten (TMT).