TikTok aangeklaagd voor misbuik privacy van kinderen

In Engeland dient ergens in de komende maanden een rechtszaak tegen het moederbedrijf van TikTok. Een vertegenwoordiging voor kinderen beschuldigt de app van het illegaal misbruik maken van privacy.

TikTok en haar Chinese moederbedrijf ByteDance wachten dus een rechtszaak af in Londen. De bekende video-app staat ter discussie omdat zij illegaal informatie van kinderen zou hebben verzameld. De geldstraf die het Chinese bedrijf nu boven het hoofd hangt, loopt op in de miljarden.



TikTok faces a lawsuit filed on behalf of millions of children in the U.K. and Europe over privacy concerns https://t.co/l28xUPWnzR — Bloomberg (@business) April 21, 2021

Privacy van kinderen

Anne Longfield is de woordvoerder van de groep kinderen en ouders die de rechtszaak doorzetten. Zij beweert dat van alle kinderen die sinds 25 mei 2018 gebruik maken van TikTok, mogelijk illegaal informatie is verkregen en is doorgespeeld naar onbekende derde partijen.

Longfield geeft aan dat de zaak twee belangrijke doelen heeft. Ten eerste zouden getroffen kinderen, of hun ouders, duizenden ponden aan schadevergoeding moet krijgen. Daarnaast eist de aanklager dat het Chinese techbedrijf alle persoonlijke informatie van kinderen verwijderd.



Today I’m launching a legal claim against @tiktok_uk on behalf of millions of children whose data was illegally taken and transferred to unknown third parties for profit. Learn more about our fight to protect children's privacy @TikTokClaimUK for updates https://t.co/eSCxj4Jwql pic.twitter.com/LBvNHq7Oth — Anne Longfield (@annelongfield) April 21, 2021

De zaak is een representatieve actie, of class action, van alle kinderen slachtoffer zijn geworden van illegale dataverzameling door TikTok. Maar in dit geval gaat het om een opt-out rechtszaak, waarbij de hele doelgroep automatisch meedoet, tenzij een deel daar vanaf ziet. „Ouders en kinderen hebben het recht om te weten dat privégegevens als telefoonnummers, locaties en videos van hun kinderen illegaal worden verzameld”, zegt Longfield tegen persbureau Reuters.

Reactie TikTok

Een vertegenwoordiger verklaart dat veiligheid en privacy de topprioriteiten zijn voor TikTok. Daarbij geeft hij aan dat het bedrijf meerdere technieken gebruikt om vooral jonge gebruikers te beschermen. Toch ondergaat het bedrijf dus een rechtszaak voor het schenden van de privacy-rechten van jongeren. Maar, zo laat TikTok weten: „Wij geloven dat deze beschuldiging wettelijke grondslag mist en wij zullen ons krachtig verweren.”

In januari van dit jaar pleitte Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) dat de Britse en Nederlandse autoriteiten moeten ingrijpen bij TikTok. De leeftijdscheck, een vakje aanvinken dat je ouder bent dan dertien jaar, was destijds dus al makkelijk te omzeilen.

TikTok is wereldwijd een van de populairste apps, zeker onder jonge telefoongebruikers. Alleen al in Europa heeft de app meer dan 100 miljoen gebruikers. Zeker in het afgelopen jaar groeide de app stevig door lockdowns en quarantaines.