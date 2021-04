Dikke voorpret en ook andere geluiden over ‘het eerste biertje’

‘Het eerste biertje’ is al sinds gisteravond af en aan trending op Twitter, mede door bierbrouwer Heineken die slim inspeelt op dat eerste biertje op het terras dat we nu al bijna kunnen ruiken, en proeven. Mensen op Twitter vinden uiteraard weer van alles van dat eerste biertje en/of de reclame, waarin de hoofdrol is weggelegd voor een oude bekende. Rudi, ken je hem nog?



‘Biertje?’

Biermerk Heineken komt meteen na de persconferentie met een reclame, waarin „een oude legende” uit de kast wordt gehaald. Skileraar Rudi, die we nog kennen van z’n enthousiaste ‘Biertje?’ ergens in een illuster skioord, duikt nu op in Amsterdam. Paar jaar ouder en rimpels rijker, maar nog altijd met dezelfde jongensachtige bravoure. Na z’n baard te hebben geschoren en een duik in z’n kledingkast, roept hij z’n bekende uitspraak voor een vol terras, inclusief wilde armgebaren, „Heeeeeee… Biertje?” waar daarna allemaal mensen in hetzelfde oranje Hawaï-shirt als Rudi aan het bier zitten en uiteraard heel gelukkig ogen.



Regeren is vooruitzien.

En Heineken die wist van de dag die zou komen voor #heteerstebiertje.#persconferentie #terrassenopen https://t.co/6PkFRFQtFr — BramBo (@BramBo) April 20, 2021

Reacties op Twitter

Veel mensen kunnen de reclame van Heineken wel waarderen. „Goeie ouwe in een nieuw bloesje”, schrijft iemand.



„Na alle drankjes thuis en mijn 4 muren zal #heteerstebiertje weer lekker smaken op het terras met al (1) mijn vriend(den”, wrijft een ander zich al in de handen. Ook laten de bierliefhebbers-van-een-ander-merk van zich horen:



Erg leuk van @Heineken

Maar #heteerstebiertje wordt voor mij toch echt van een ander merk — Johan Hol (@johotilburg) April 20, 2021

Andere geluiden

Maar er zijn ook andere geluiden. Zo wordt een prijsstijging verwacht en zien anderen het niet zitten om „elkaar een beetje dom aan te gapen” op het terras en heeft gelukkig een eigen tuin. Een ander: „Hoezo #heteerstebiertje uit de kast halen? Die eerste kop koffie op een terras, da’s pas fijn!”



Maar hebben deze mensen in covid tijd geen biertje kunnen drinken dan? Aanstellerij. #heteerstebiertje — Egte_Flot (@EgteFlot) April 21, 2021



Voor #heteerstebiertje ga ik niet op het #terras zitten en dan elkaar dom aangapen van we zitten weer Verschrikkelijk Lekker in de eigen #tuin#persconferentie — C.G.Sleeves (@231965Gregorius) April 21, 2021



#heteerstebiertje meteen 10 cent duurder door bierbrouwers die de literprijs verhogen. Bedankt Heineken! — Berichtenman (@berichtenman) April 20, 2021



#heteerstebiertje Opzouten met je eerste biertje. Lekker belangrijk! — GG (@GoedGrut) April 21, 2021

Het social media-team van Heineken kan intussen beginnen met proosten.



Dat zit wel snor 😉! pic.twitter.com/AtnGUkAuEr — Heineken NL (@Heineken_NL) April 20, 2021



Ik zie dat de social media afdeling van @Heineken_NL uit toppers bestaat. Zou er bijna bier van gaan drinken. Nou ja bestellen kan sowieso weer #heteerstebiertje — Ebru Umar (@umarebru) April 20, 2021

Wel minder afzet bier

Al is het wel een vrolijke reclame in minder rooskleurige tijden: Heineken blijft last houden van de horecasluitingen in vooral veel Europese landen. Die zorgden ervoor dat Heineken ook in het eerste kwartaal op jaarbasis minder bier verkocht. Nog altijd is nog geen derde van de bars, restaurants en nachtclubs open.

In Nederland zette Heineken ruim 20 procent minder bier af. In de horeca was sprake van een daling met 80 procent. Een deel van dat omzetverlies werd goedgemaakt door de verkopen in de detailhandel.