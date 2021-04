Verenigd Koninkrijk opent pubs en sportscholen: lange rijen sinds middernacht

In het Verenigd Koninkrijk zijn vannacht de strenge coronamaatregelen versoepeld. Vanaf middernacht stonden er al lange rijen voor de pubs.

Vanaf vandaag opent het Verenigd Koninkrijk een groot deel van zijn economie. Dat betekent dat vanaf vandaag terrassen weer zijn geopend. Daarnaast openen zwembaden en sportscholen hun deuren. Deze zijn voor nu alleen nog bedoeld voor individuele sporten. Hetzelfde geldt voor de niet-essentiële winkels. Er wordt geadviseerd alleen of met één huishouden te winkelen. Ook bibliotheken, attractieparken en kappers verwelkomen nu weer klanten.



Groot-Brittannië vorige week: Maandag 12 april! De terrassen open! Eindelijk! Groot-Brittannië vandaag:

(via @Jay_Beecher)

pic.twitter.com/JWHVtl1hv2 — Tim de Wit (@timdewit) April 12, 2021

Rijen voor pubs

Ondanks de ijzingwekkende temperaturen van vannacht was er bijzonder veel animo. Op het moment dat de klok 00.00 uur sloeg, stond in een aantal steden in het Verenigd Koninkrijk al een mensenmassa te wachten. De rijen werden op sommige plekken al gevormd vanaf 22.00 uur ’s avonds. Bij binnenkomst namen de dorstige Britten plaats aan een tafel. Alleen als je naar de toilet moet, mag je van je stoel. De bezetting per tafel is nu nog beperkt tot een maximum van 6 personen.



Eager punters at The Oak Inn in Coventry queued from 10pm in the snow to be the first to get their hands on a pint as lockdown restrictions eased in England. Read more: https://t.co/5C9PL8k8ok pic.twitter.com/H0qdBqfjhm — LBC News (@LBCNews) April 12, 2021

Boris Johnson, premier van het Verenigd Koninkrijk, riep mensen op om verantwoordelijk om te gaan met de nieuw verkregen vrijheden. „Het is een immense en onomkeerbare stap”, zei hij. Johnson geeft aan dat deze versoepelingen de economie weer op gang moeten helpen. „Dit is een grote opluchting voor ondernemers die zo lang gesloten zijn.”



Prime Minister @BorisJohnson visited Cornwall to meet some of the businesses and retailers preparing to safely reopen on April 12th. pic.twitter.com/Kaeshsj08P — UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 8, 2021

Routekaart voor Verenigd Koninkrijk

De opening van horeca, sportscholen en niet-essentiële winkels van vandaag is onderdeel van de ‘roadmap to freedom‘. Eind februari publiceerde de regering van Johnson deze routekaart richting de zomer. De eerstvolgende stap op de kaart is op 17 mei. Die verruiming zal vooral zorgen voor publiek bij evenementen. Uiteindelijk hoopt Johnson de laatste stap te kunnen nemen op 21 juni. Op die dag hoopt hij dat alle maatregelen verleden tijd zijn.

De versoepelingen komen in een tijd waarin het Verenigd Koninkrijk voorop loopt. Ongeveer de helft van alle inwoners heeft inmiddels een eerste vaccinatie gekregen. Daarnaast kelderen ook de sterftecijfers tot het niveau van afgelopen september.