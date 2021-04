Veel onduidelijkheid over heropening hoger onderwijs eind april

Wanneer mogen de hogescholen open? Over die vraag heerst volgens de Vereniging van Hogescholen veel onduidelijkheid binnen het hoger onderwijs. En ook de studentenvakbond begrijpt niets van de uitkomst van het Catshuisoverleg.

De heropening van hogescholen had moeten plaatsvinden op 26 april, anders dan de mogelijke andere versoepeling die gepland stonden vanaf 21 april. Maar vandaag werd na overleg in het Catshuis duidelijk dat versoepelingen in ieder geval een week worden opgeschoven naar 28 april. Het is voor hogescholen daarom nu onduidelijk of uitstel van een week ook voor hen geldt.

Vandaag werd duidelijk dat eventuele heropening van terrassen en het afschaffen van de avondklok in ieder geval nog niet vanaf 21 april mogelijk zijn. Maar welke versoepelingen er vanaf 28 april komen, wil het kabinet nog niet zeggen.

‘Hoger onderwijs langer dichthouden onacceptabel’

En ook de studentenvakbond LSVb is niet blij met de uitkomst van het Catshuisoverleg van vandaag. De hogescholen en universiteiten langer dichthouden, is onacceptabel en daarom moet het hoger onderwijs gewoon vanaf 26 april open, vindt de vakbond.

Ondanks dat het nog niet duidelijk is of het opschuiven van de versoepelingen ook voor het hoger onderwijs geldt, houdt de vakbond het kabinet aan zijn belofte. „De sneltesten staan klaar om verspreid te worden. Het is hoe sneller hoe beter, want het schooljaar loopt op zijn einde. Op een gegeven moment is het zomervakantie en dan heeft het geen zin meer”, zegt voorzitter Lyle Muns.