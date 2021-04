Man ontslagen na crematie verkeerde lichaam

Een medewerker van een Limburgs crematorium is ontslagen nadat hij het verkeerde lichaam heeft gecremeerd. De familie van de man zou pas twee dagen later tijdens de crematie afscheid nemen van hun geliefde.

Al in januari gebeurde het ongelukkige voorval, waarop een medewerker van het centrum in het Limburgse Heerlen werd ontslagen. Volgens hem is het niet zijn fout en hij heeft nu besloten het ontslag aan te vechten, schrijft De Limburger.

Nachtmerrie voor nabestaanden

De advocaat van het crematorium meldt dat het een enorme nachtmerrie is. „Hoe erg is het voor de familie om te weten dat je dierbare al gecremeerd is? Hen is de kans ontnomen afscheid te nemen. Dit draag je de rest van je leven mee.”

Een medewerker zag de kist van de man die al gecremeerd had moeten zijn in de koeling liggen. Nadat de foto’s werden vergeleken, bleek dat het inderdaad om iemand te gaan die al gecremeerd had moeten worden.

Op onderzoek uit

Het personeel ging vervolgens op zoek naar wie er dan wel was gecremeerd. Dat bleek iemand te zijn die twee dagen later pas zijn uitvaart zou hebben. De premies die de man in zijn leven had betaald, zijn teruggegeven aan de familieleden van de man. Ze hebben 5500 euro ontvangen van de organisatie.

De medewerker die de crematie heeft uitgevoerd, claimt correct gehandeld te hebben. Wel geeft hij toe dat hij als enige de controle heeft uitgevoerd, wat normaal met twee personen gebeurt. Vanwege het coronavirus is er regelmatig onderbezetting en wordt een crematie soms door één medewerker uitgevoerd.

Verkeerde crematie

Het gebeurt niet vaak, maar heel af en toe wordt de verkeerde persoon gecremeerd. In 2015 is er in België een man gecremeerd die begraven had moeten worden. De verantwoordelijke werd na anderhalf jaar aangeklaagd, maar is vorig jaar uiteindelijk vrijgesproken. Soms worden ‘fouten’ gemaakt door nabestaanden. In Den Bosch claimde een vrouw in 2017 de erfenis te hebben verbrand door het vlak voor de crematie in de kist te stoppen. De rechter geloofde haar overigens niet en ze moest naast een taakstraf de helft van het geld terugbetalen, maar liefst 35.000 euro.

In Amerika gebeuren soms ook bijzondere dingen naar aanleiding van een crematie. Zo werd in 2014 een man met obesitas gecremeerd. De man was zo dik, dat het vet uit zijn lichaam een brand veroorzaakte. Een landgenoot besloot in 2011 zijn hond te cremeren, ook dat ging niet helemaal goed. Tijdens het afscheid van zijn huisdier, vatte zijn huis vlam en brandde bijna volledig af. In Engeland hadden ze in 2017 steeds vaker te kampen met explosies in crematoria.