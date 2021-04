Flinke beloning voor wie ’s werelds grootste konijn terugvindt

Wanneer een geliefd huisdier ontsnapt, overlijdt of gestolen wordt, is het verdriet vaak groot. Voor een inwoner van de Britse plaats Stoulton is de bittere pil nog een stuk bitterder. Haar gestolen konijn is het grootste konijn ter wereld. Naast een geliefd huisdier dus ook nog eens wereldrecordhouder.

Annette Edwards is de eigenaresse van konijn Darius, een Vlaamse Reus met een record op zijn naam. Ze woont in het plaatsje Stoulton, net buiten Worcestershire. Annette en Darius zijn onafscheidelijk maar hebben nu toch afscheid moeten nemen omdat iemand het enorme dier uit haar tuin heeft ontvreemd. De politie is druk bezig met de curieuze zaak. Annette doet daar nog een schepje bovenop: wie Darius terugvindt, krijgt een beloning van maar liefst 1000 pond.

Behalve een enorm knuffelig dier, hebben de dieven ook niet zoveel aan Darius. „Het konijn is te oud om nog kleintjes te krijgen”, zegt ze tegen The Guardian. Of de dieven met het dier willen fokken of Darius hebben meegenomen om met het konijn te knuffelen, is niet bekend.

Wereldrecord

In 2010 sleepte het pluizige beest een wereldrecord binnen, met 129 centimeter is Darius het grootste konijn ter wereld dat nog leeft. Het dier werd afgelopen weekend uit de tuin van Annette gestolen. Ze hoopt dat haar harige vriend snel weer thuiskomt.

Groot konijn uit Nederland

Mocht je op een eerlijke manier een enorm knuffelhuisdier willen verkrijgen, dan kun je die ook in Nederland kopen. In ons land zijn namelijk ook enorm grote konijnen te vinden. Rambo Junior werd geboren in het Nederlandse dorp Roggel en is maar liefst 156 centimeter lang. Volgens zijn bazin Cynthia kan Rambo Junior nog steeds groeien. De jongen van Rambo Junior worden beperkt verkocht door de baasjes van de Duitse Reus. Volgens de website van het Guinness World Records heeft dit konijn nog geen record gevestigd.