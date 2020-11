Begraven en cremeren is verleden tijd: zo kun je nog meer het ‘afterlife’ ingaan

Begraven of cremeren, het lijkt allemaal een beetje ouderwets. Dat zijn immers al decennialang de meest gebruikte opties om afscheid te nemen van iemand. Vandaag heeft het kabinet echter besloten dat er een nieuwe vorm van lijkbezorging (want zo heet dat) bijkomt. Het wordt namelijk toegestaan om het lichaam van een overledene in een verwarmde vloeistof op te lossen. Maar dat is niet de enige ‘aparte’ manier om het afterlife in te gaan.

Volgend jaar komt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) met een wetsvoorstel om alkalische hydrolyse (het oplossen van doden in vloeistof) toe te staan. Zo’n procedure wordt ook wel resomeren genoemd. In een paar andere landen is dat al mogelijk, in Nederland dus binnenkort.

Na de alkalische hydrolyse blijven botten en een restvloeistof over. De botten kunnen net als na een crematie in een urn worden gedaan. Voor de restvloeistof wordt gedacht aan bijvoorbeeld een deel meegeven aan de nabestaanden, bemesting van akkers of vervaardiging van biogas.

De uitvaartbranche is positief over resomeren. „Volgens de branche bevordert de introductie van nieuwe initiatieven zoals alkalische hydrolyse de keuzevrijheid voor het kiezen van een passende vorm van lijkbezorging”, aldus de minister.

Bevriezen (en ontdooien?)

Op dit moment kun je je in Nederland laten begraven of cremeren, kiezen voor een zeemansgraf of je lichaam doneren aan de wetenschap. Toch zijn dat niet de enige manieren om tot het hiernamaals toe te treden. Er zijn nog veel meer creatieve manieren van lijkbezorging.

Je lichaam laten bevriezen lijkt misschien iets dat alleen in Hollywood blockbusters gebeurt, maar in het echte leven komt het ook voor. Het is zeker niet goedkoop, dat wel, maar toch kiezen vermogende mensen soms voor deze optie. Zij maken dan, terwijl ze nog leven, plannen om zich na hun overlijden in te laten vriezen. Een achterliggende reden is dat er in de toekomst misschien een manier is gevonden om de overledenen weer tot leven te wekken. Dat doen verschillende insecten en kleine dieren immers ook, tijdens de winter ‘bevriezen’ zij zich, om in het voorjaar weer te ontwaken.

Zulk soort bevriezing, ook wel cryonisme genoemd, is in Nederland niet verboden of illegaal. Maar het is wel illegaal om een lichaam voor lange tijd te bewaren. Als je je wil laten invriezen moet je dus naar Amerika. Het kost je wel flink wat: tien- tot honderdduizenden euro’s. Een goedkopere optie is om alleen je hersenen te laten invriezen.

Astronautengraf

Nog zo’n Hollywood-optie: geen zeemansgraf maar een astronautengraf. Hierbij wordt as (van een lichaam dus) de ruimte ingeschoten, in een kleine capsule. Omdat het buiten de atmosfeer van de aarde nogal koud is, laat de capsule uiteindelijk los en zweeft de as los rond. Dat gebeurt niet vaak: in de afgelopen twintig jaar is dat een tiental aantal keren gedaan.

Het bedrijf achter veel van zulke astronautengraven is Celestis. Ze hebben gedacht aan verschillende portemonnees: vanaf 2495 dollar (ruim 2100 euro) kan jouw as de ruimte ingeschoten worden. Met dat budget is het echter wel van korte duur. De as wordt slechts een klein stukje buiten aarde geschoten, en zal daarom ook weer op aarde terugkeren (met een parachute).

En zo zijn er nog meer opties, de duurste kost 12.500 dollar (ruim 10.500 euro). Dan wordt de as van jou of je dierbare diep de ruimte in geschoten. Die overblijfselen komen dan ook niet terug en blijven ronddwalen in het heelal. Voor dit soort ‘begrafenissen’ moet je, niet geheel verrassend, ook in de Verenigde Staten zijn.

Nieuw leven

Met jouw dood kun je ook weer voor nieuw leven zorgen. Dat is ergens wel een mooi idee, een soort ashes to ashes, dust to dust principe. Het is nu nog niet mogelijk in Nederland, maar composteren zou ooit ook voor ons een optie kunnen zijn. Het werkt zo: de overleden persoon wordt in bijvoorbeeld een bos neergelegd, gewikkeld in een biologisch afbreekbare stof. Daarna wordt het lichaam begraven onder een pak van organisch materiaal, waarna micro-organismen hun werk kunnen doen. Daarbij blijven dingen als botten en protheses over, die uiteindelijk uit de aarde gehaald worden.

Na een half jaar ontstaat er ongeveer een kuub compost. Dat is genoeg om 100 bomen te kunnen bemesten. Het klinkt misschien een beetje raar, eindigen als compost of potgrond, maar zo zorg je wel voor nieuw leven. Veel mensen zien dit ook als manier om terug te keren naar de natuur. Daarnaast is dit een ecologisch verantwoorde optie, anders dan begraven of cremeren.

