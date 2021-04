#IkDoeNietMeerMee-influencer opgenomen in ziekenhuis met coronaklachten

Rachel Velberg, die als artiest beter bekend is onder de naam MC Boogshe, is vanwege coronaklachten recent opgenomen geweest in het ziekenhuis. Vorig jaar, toen #IkDoeNietMeerMee populair was onder bijvoorbeeld Famke Louise, Bizzey en Thomas Berge, deed ook zij ‘niet meer mee’. Nu schrijft ze in haar Instagram-story dat corona „geen grap” is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een 'influencer' die vorig jaar meedeed met de hashtag #ikdoenietmeermee moest deze week naar het ziekenhuis vanwege coronaklachten. "corona is geen grap" schrijft ze nu in haar Instagram-story. pic.twitter.com/SCc0aJ9Gqf — Daniël Verlaan (@danielverlaan) April 30, 2021

Influencer in ziekenhuis met coronaklachten

Inmiddels is Velberg weer thuis. „Ik ben inmiddels weer thuis, dankjewel voor alle lieve berichtjes”, schrijft ze dan ook in haar story. „De longfoto’s waren gelukkig goed. Het is super druk in het ziekenhuis, ze nemen niet meer zomaar mensen op. Mijn zuurstofgehalte in mijn bloed was op het randje, ze geven aan dat ik op een keerpunt zit. Of het gaat nu goed komen, of het wordt toch een opname. Ik hoop op het eerste”, laat de mc aan haar volgers weten.

En de druk in de ziekenhuizen loopt steeds meer op. Zo ook vandaag, nu het aantal opgenomen coronapatiënten in ziekenhuizen weer boven de 2700 ligt. Dat is het hoogste aantal sinds begin januari. Momenteel worden 2706 opgenomen coronapatiënten behandeld, twee meer dan gisteren. Op de intensive care was wel een daling te merken: van 813 naar 807.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bijzonder. Eerst aan tafel met Maurice en nu met Corona in het ziekenhuis. We wensen haar een spoedig herstel! pic.twitter.com/esXM2jgCL0 — Bas den Herder (@bdenh) April 30, 2021

#IkDoeNietMeerMee

In september van vorig jaar keerden allerlei BN’ers en influencers zich tegen het coronabeleid van de overheid. Dat deden ze middels filmpjes die ze op hun sociale media postten. „Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee”, zeiden onder meer Famke Louise, Brace en Tim Douwsma daarin. Viruswaarheid-oprichter Willem Engel startte de actie destijds.

Daarop volgde een hele hoop ophef, een ietwat rampzalig optreden van Famke Louise bij Jinek en een kortstondige opleving in januari, vanwege de avondklok en een hele hoop onbegrip. Inmiddels hebben vrijwel alle deelnemende BN’ers en influencers de video verwijderd. Ook vanuit BN’er kringen kwam namelijk een hoop kritiek: „Mogen de artsen als jij hulp nodig hebt dan ook zeggen #IkDoeNietMeerMee?”, vroeg Claudia de Breij zich af. En minister De Jonge noemde de actie „onverantwoord en gevaarlijk”.