#ikdoenietmeermee weer trending door avondklok én door onbegrip

De hashtag #ikdoenietmeermee leek even verdwenen. Op Twitter is de ‘reactie’ op de coronamaatregelen opeens weer terug, vandaag in ieder geval. Niet alleen om niet meer mee te doen, ook om onbegrip te tonen dat de hashtag terug is.

Het plaatsen van de hashtag #ikdoenietmeermee wordt veel gelinkt aan het mogelijk instellen van een avondklok in Nederland. Je doet dan niet meer mee aan iets wat er nog niet is trouwens, want beleidsmakers in ons land zijn het (voorlopig) nog niet eens.

Avondklok wordt nog besproken

Burgemeesters gaan er vandaag in het beraad van de Veiligheidsregio’s weer over in overleg. In de Tweede Kamer is de eensgezindheid over de avondklok nog ver te zoeken. Premier Mark Rutte vroeg die Kamer vorige week met klem om de zware, maar mogelijk nodig maatregel in ieder geval niet uit de sluiten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#ikdoenietmeermee was snel weg

De hashtag #ikdoenietmeermee kwam in september razendsnel op en was na ophef net zo snel weer grotendeels van Twitter verdwenen. Bekende Nederlanders als Famke Louise, Bizzey, Tim Douwsma, Thomas Berge en Yes-R gaven op hun sociale media aan niet meer mee te doen. Zij vonden de coronamaatregelen op dat moment niet meer gepast, te ver gaan of onzinnig. Zij kwamen binnen 24 uur tot inkeer over de actie, van wie Viruswaarheid-voorman Willem Engel mede-initiatiefnemer was.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Famke Louise komt tot inkeer

Na een ontluisterend optreden over #ikdoenietmeermee in de talkshow van Eva Jinek, besloot zangeres Famke Louise de hashtag niet meer te gebruiken. Dat was onder meer te danken aan IC-baas Diederik die haar uitnodigde in zijn ziekenhuis om over de coronaproblematiek te praten. Samen spraken zij jongeren korte tijd gezamenlijk aan. Veel BN’ers die #ikdoenietmeermee hadden gebruikt, trokken hun mening in. Zanger en acteur Tim Douwsma gaf bijvoorbeeld aan ‘het geen goede naam te vinden’. Internationale media spraken van ‘een gigantische flop van rebelse Nederlandse influencers’.

#ikdoenietmeermee is nu weer terug

De hashtag #ikdoenietmeermee is vandaag weer dubbel en dwars terug. Dat lijkt alles te maken te hebben met het mogelijk invoeren van een avondklok. In andere landen is die er al lang al, maar Nederland heet bepaald geen Jaderland: veel mensen moeten niet aan een avondklok denken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als het gaat om maatregelen gaat wil ik me aan heel veel houden maar bij de #avondklok haak ik af. Ik wil na een hele dag opsluiting mijn avondwandelingen niet opgeven. #ikdoenietmeermee. — Wilma (@v_bep) January 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een hele generatie verpesten door het onzinnig afgrendelen van de samenleving. Er is meer in het leven dan deze matige pandemie. https://t.co/DbRE9i4mqb — Richard Steenvoorden 🌱 (@Reezyard) January 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als er een avondklok komt is ook voor mij de grens bereikt. Ze gaan iedere keer een stap verder. Niet normaal! #ikdoenietmeermee — Toos- v – Els (@toosvels) January 18, 2021

Twitteraar Robbert(@robbert211007) ziet het bijvoorbeeld zo: „#ikdoenietmeermee. De overheid heeft de plicht om zijn burgers te beschermen, bijvoorbeeld tegen een virus. Echter, niet ten koste van alles, en een avondklok is een stap te ver. Geen enkel virus kan en reden zijn om onschuldige mensen op te sluiten!”

Sommige tweets doen de wenkbrauwen op z’n minst fronsen (‘het gaat niet om corona, maar dit is de opmaat naar communisme #ikdoenietmeermee’). Anderen geven op een normale manier hun mening, zoals Maarten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lelijk, dat kritiek hebben op- of moeite hebben met het Coronabeleid gelijk wordt gesteld met domheid of erger. Vaak op basis van een cirkel-redenering. Een gezonde dosis argwaan tov de overheid lijkt me op zijn plaats! #coronamaatregelen #scholenopen #ikdoenietmeermee — Maarten (@Maarten30101089) January 19, 2021

Ook veel onbegrip over terugkeer hashtag

#ikdoenietmeermee is niet alleen trending omdat mensen vol argwaan naar de mogelijke avondklok of andere coronamaatregelen kijken. De hashtag wordt net zo vaak – inmiddels vaker – gebruikt door Twitteraars die die argwaan juist niet begrijpen.

https://twitter.com/joerske/status/1351430991563390981



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#ikdoenietmeermee is 'trending'. Waarschijnlijk was ikke ikke ikke en de rest kan stikken te lang. — W⭕uter van der Weerd (@wdrvdweerd) January 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#ikdoenietmeermee #ikdoewelmee losers, kijk eens naar de cijfers, blijf verantwoordelijk en draag een masker potverdikkie pic.twitter.com/z0zVl5EVVA — LIZ ⁷✧ (@rcktflower) January 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er zijn ineens heel veel mensen die zeggen dat ze altijd tussen 20:00uur en 04:00uur buiten sporten.

Gek, is me nooit opgevallen 🤔#avondklok #ikdoenietmeermee #ikdoewelmee — Monica Abspoel (@moon0205) January 19, 2021

Lees ook: Avondklok of niet, wij blijven uw pakketjes gewoon bezorgen, zegt DHL