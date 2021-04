Langste voetgangershangbrug ter wereld geopend in Portugal

In Portugal opent vandaag de langste hangende voetgangersbrug ter wereld. De brug is 516 meter in lengte en verslaat daarmee de voormalig titelhouder in Zwitserland.

De ‘Ponte 516 Arouca’ is gelegen nabij de stad Arouca, niet ver van Porto, de tweede stad van Portugal. Het bouwwerk hangt daarbij ook nog op 175 meter hoogte boven de Paiva-rivier. Op de foto’s is te zien dat de brug twee steile granieten hellingen verbindt met stalen kabels die aan V-vormige pilaren hangen. Dat de bouw van deze constructie geen eitje was, blijkt ook wel uit de drie jaar die zijn uitgetrokken voor het project.



Arouca abre a “maior ponte pedonal suspensa do mundo” a todos na segunda-feira. If you like strong emotions, let's come to visit the greatest suspension bridge of the world in #Arouca #Portugal over #Paiva river, an affluent of #Douro river and no (1/2)

Bezoekers uit Portugal

De toegang is voor nu alleen nog voor lokale Portugezen, maar is vanaf 3 mei ook geopend voor andere bezoekers. Deze bezoekers maken eenmaal ter plaatse een tocht naar de overkant die gemiddeld zo’n tien minuten in beslag neemt. De lokale bewoners mochten alvast een poging wagen voordat de verbinding zondag officieel wordt ingehuldigd. Een van hen sprak van een „unieke ervaring”. Een ander riep ondanks zijn hoogtevrees, waar hij naar eigen zeggen geen last van had, iedereen op te komen.

Om de oversteek in Portugal te maken, is wel een kleine vergoeding vereist. Kinderen en ouderen betalen 10 euro en volwassenen 12 euro voor de unieke ervaring. De lokale burgermeester van Arouca, Margarida Belém, zegt daarover: „Dit is niet om de kosten terug te verdienen, maar om recht te doen aan de exclusieve ervaring die de brug biedt.” De entreekosten staan ook in schril contrast tot de totale kosten van het project, die ongeveer 2,3 miljoen euro bedragen.

Charles Kuonen Hangbrug

Het record van de langste hangende voetgangersbrug was sinds 2017 in handen van de Charles Kuonen-voetgangersbrug in de Zwitserse Alpen. Met haar 496 meter lange gestalte heeft zij deze titel dus niet kunnen behouden. Dat ook deze brug niet ideaal is voor mensen met hoogtevrees blijkt ook wel uit de beelden.