Dit staat in het eindverslag van de man die de (in)formatie moet redden

Vandaag bracht Herman Tjeenk Willink, de man die de (in)formatie moet redden, zijn eindverslag naar buiten. Voor de informatie sprak hij met de fractievoorzitters van de partijen. Daarin staat onder meer dat alleen de PVV, SP en BIJ1 nu al zeggen niet te willen regeren met Mark Rutte. Ook is het volgens Tjeenk Willink belangrijk dat een nieuwe informateur direct aan de slag gaat met een plan om uit de coronacrisis te komen.



Mijn favoriete passages uit het rapport van Tjeenk Willink pic.twitter.com/wkf4j6KGz1 — Margriet Oostveen (@Oostveenm) April 30, 2021

Vertrouwen herstellen voor formatie

Begin deze maand ging het mis in de Tweede Kamer, vanwege Pieter Omtzigt. Rutte ‘kon zich niet herinneren’ dat hij hem tijdens de verkenningsgesprekken had benoemd. Volgens de oppositie loog Rutte toen hij zei dat hij de CDA’er niet had besproken met de verkenners. Uiteindelijk werd een motie van wantrouwen bijna aangenomen, in ieder geval de hele oppositie zei het vertrouwen in hem op. Nu moet Rutte het vertrouwen van de andere partijleiders zien terug te winnen.

„Een overgrote meerderheid” van de partijen denkt dat het vertrouwen vooral hersteld kan worden door het eens te worden over belangrijke politieke thema’s, te beginnen met de coronacrisis. Dat is dan ook de volgende stap van de (in)formatie, schrijft Tjeenk Willink. Als daarbij meer ruimte wordt gelaten aan de Tweede Kamer om de uitwerking van de plannen te controleren, draagt dat volgens hem ook bij aan het vertrouwen.



“De democratische rechtsorde is gebaseerd op vertrouwen en matiging. Het heeft plaatsgemaakt voor wantrouwen en escalatie” Interessante zin van Tjeenk Willink om op te kauwen. — Arjan Noorlander (@noorlanderarjan) April 30, 2021

PVV en FVD veel uitgesloten, Rutte niet altijd

Een deel van de formatie is erachter komen „wie met wie” wil regeren. Maar die gesprekken wilden de fractievoorzitters nog niet voeren. Wel sluit een meerderheid alvast de PVV en FVD uit. Sommige partijen willen ook niet in een kabinet met JA21. Tjeenk Willink geeft geen advies welke partijen met elkaar aan tafel moeten gaan zitten om tot een coalitie te komen. Er moet volgens hem gestart worden met de inhoud.

Veel partijen sluiten demissionair premier Rutte niet nu al uit. Volgens hen hangt die keuze af van het inhoudelijke beleid, of van de mate waarin hij de ruimte laat voor een beleid met meer openheid en een grotere rol van de Tweede Kamer. Op dit moment sluiten dus alleen de SP, PVV en BIJ1 Rutte al uit.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei kort na de bijna aangenomen motie van wantrouwen dat zijn partij niet met Rutte wilde regeren, maar dat neemt hij terug. In het radioprogramma De Nieuws BV zei Segers dat je „regeren nooit kunt uitsluiten, maar het ligt niet voor de hand”. Hij ziet „vooralsnog” geen rol voor zijn partij in een nieuw kabinet.

Segers was al onlangs op het partijcongres ook al teruggekomen op zijn uitspraken in het Nederlands Dagblad, waarin hij een nieuwe samenwerking met de VVD onder leiding van Rutte uitsloot. Hij erkende toen te veel op de man te hebben gespeeld.



Uit het eindverslag van Herman Tjeenk Willink: De PvdA, CU, GroenLinks, FvD en JA21 sluiten een kabinet met Rutte na alle leugens en schending rechtsstaat/scheiding der machten nog steeds niet uit. Alles voor de macht, ook als het principes en een bepaalde moraal kost. pic.twitter.com/jYpvkXqIAQ — Sonny Spek (@sonnyspek) April 30, 2021

Tjeenk Willink: ‘Partijen komen nader tot elkaar’

De partijen zijn nader tot elkaar gekomen na de gesprekken, denkt de informateur. Wel zit hij nog steeds met een gevoel van „ongemak”. Maar die toenadering ziet Tjeenk Willink in de brede steun voor een voorstel van GroenLinks en PvDA, voor een nieuwe bestuurscultuur. Die partijen dienden dat voorstel vandaag in.

Tjeenk Willink is ook van mening dat Rutte het verloren vertrouwen kan herstellen. Rutte zal daar „op korte termijn” meer over zeggen.