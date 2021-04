Morgen weer een persconferentie: dit kunnen we (in ieder geval) verwachten

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge staan morgenavond weer achter hun welbekende spreekgestoelte. Er is dan namelijk weer een persconferentie. Dat heeft De Jonge vanmiddag bevestigd na een politiek overleg. Naar alle waarschijnlijkheid worden er versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd.

Afgelopen vrijdag liet Rutte nog weten dat hij somber was over de kansen van versoepelingen op woensdag 28 april. Toen liet hij weten dat het mogelijk half mei zou worden. Maar de stemming lijkt na het Catshuisoverleg van dit weekend wat optimistischer. Demissionair minister Grapperhaus liet aan de NOS weten dat hij met een „positiever gemoed” naar buiten kwam. Er lijken dus wel degelijk versoepelingen aan te komen, die we morgen zullen weten.

Morgenavond persconferentie

Wat die versoepelingen precies inhouden, is nog niet helemaal duidelijk. De twee belangrijkste punten lijken de avondklok en de terrassen te worden. De avondklok zal volgens ingewijden per 28 april niet meer van kracht zijn. Deze staat sinds de zomertijd op 22.00 uur in plaats van 21.00 uur.

Ook zullen de terrassen volgens Haagse bronnen weer open gaan, zij het onder strenge voorwaarden. Er mogen maximaal twee bezoekers aan een tafeltje zitten, die uit één gezin komen. De terrassen blijven maar tot 18.00 uur open na de versoepeling.

Versoepelingen: Winkels mogelijk open, bezoekregeling aangepast

Waar nog wel veel onzekerheid over is, is wat er met de winkels gebeurt na 28 april. Na de persconferentie weten we onder welke voorwaarden winkels weer open kunnen. Nu zijn alleen de essentiële winkels open en kan er bij andere winkels alleen op afspraak worden gewinkeld. Dit afsprakensysteem gaat er mogelijk af. Wel zal het aantal klanten beperkt blijven.

Tot slot wordt mogelijk ook de bezoekregeling aangepast. Momenteel per je maximaal 1 bezoeker per dag thuis ontvangen. Vanaf 28 april zou je mogelijk twee gasten per dag mogen ontvangen. Per 26 april gaat het hoger onderwijs sowieso weer één dag per week naar school.

Stappenplan corona

Al deze versoepelingen vallen onder stap 1 van de vijf stappen die het kabinet eerder deze maand schetste. In deze vijf stappen zou alles stap voor stap weer normaal worden en zou in augustus weer alles mogen. De eerste stap lijkt in ieder geval gehaald te zijn.