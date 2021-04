Eerste dode na AstraZeneca-inenting in Nederland

In Nederland is voor het eerst iemand overleden aan gezondheidsklachten die een bijwerking van het coronavaccin van AstraZeneca zouden kunnen zijn.

De overleden vrouw kreeg last van de vaker genoemde combinatie van trombose met een verlaagd aantal bloedplaatjes. De bloedprop kwam bij de longen terecht, en die longembolie is fataal geworden. Dat meldt het bijwerkingencentrum Lareb.

Nog geen verband met AstraZeneca bewezen

Er is nog geen bewezen verband tussen het AstraZeneca-vaccin en de bloedstollingen, maar daar zijn onderzoekers mee bezig. In Nederland kreeg een andere persoon naast de trombose en het lagere aantal bloedplaatjes ook een hersenbloeding. Zeker vijf mensen in totaal hebben de potentiële bijwerkingen gekregen. Dat zijn allemaal vrouwen, tussen de 25 en 65 jaar. Hoe oud de overleden gevaccineerde was, is niet bekend.

De vijf vrouw kregen zeven tot tien dagen na vaccinatie de eerste klachten. Ook in andere Europese landen begonnen de klachten toen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Vaccinatie Stand van zaken 1 april 2021: ➡️ 2.577.660 prikken gezet

➡️ Meeste prikken in één dag: 72.377

➡️ Elke 0,9 seconde 1 prik

➡️ We gaan naar de meest minimale voorraad

➡️ Alles over hoe het zit met het voorraadbeheer:

👉 https://t.co/WnZWthjJQL#werkinuitvoering 💉🦠 pic.twitter.com/Pfu8VaiA6C — Hugo de Jonge (@hugodejonge) April 1, 2021

Nieuwe naam: Vaxzevria

Zo’n 400.000 andere mensen in Nederland hebben in dezelfde periode als die vijf vrouwen het AstraZeneca-vaccin gekregen. Het is niet bekend om hoeveel vrouwen van 25 tot 65 jaar oud het daarbij gaat.

Het vaccin is overigens een naamswijziging ondergaan: AstraZeneca is nu Vaxzevria. Wanneer iemand ingeënt wordt met dat middel, leert het afweersysteem van het lichaam om het coronavirus te herkennen. Bij een volgende besmetting kan de indringer dan worden uitgeschakeld.

In Engeland ook bijwerkingen na AstraZeneca

Ook in Engeland zijn gevallen geregistreerd van bloedproppen na een inenting met het AstraZeneca-middel. Tot nu toe is dat bij dertig mensen gebeurd. Dat zijn er 25 meer dan vorige maand werd gemeld.

22 mensen kregen na de inenting te maken met bloedstollingen, oftewel trombose. Bij de andere acht was er sprake van een tekort aan bloedplaatjes. Er zijn geen gevallen bekend van mensen die bloedproppen kregen nadat ze waren ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Op 18 maart meldde het Britse Bureau voor de Regulatie van Medicijnen en Gezondheidsproducten meldde nog dat er vijf gevallen bekend waren in het Verenigd Koninkrijk. Toen waren 11 miljoen Britten ingeënt met het middel van AstraZeneca. Op dit moment is dat al opgelopen tot 18,1 miljoen mensen. Dertig van hen kregen dus te maken met de bijwerkingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Just had my first covid19 vaccine shot and it is AstraZeneca pic.twitter.com/Q4OXOI8f32 — Cirian75 #YNWA 62.5% 🇬🇧 25% 🇳🇱 12.5% 🇦🇺 (@cirian75) April 2, 2021