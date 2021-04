Valse vaccinatieoproep in Spanje, verzet tegen vaccinatiepaspoort in Engeland

Gisteren, op 1 april, hebben duizenden mensen gereageerd op een valse vaccinatieoproep in Spanje. Die oproep werd naar alle 80-plussers in de stad Sevilla gestuurd. Zij kregen die oproep niet via de post, maar via WhatsApp. Wel leek het alsof de lokale gezondheidsautoriteiten ‘m verstuurd hadden.

In de oproep stond dat alle mensen van tachtig jaar of ouder zich donderdag, op 1 april, konden laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze hoefden hiervoor geen afspraak te maken.

Ongeveer 4000 ouderen en hun familieleden gingen gisteren in de rij staan bij het vaccinatiecentrum in Sevilla, schrijft de Spaanse krant El Pais. Wel hoefden de senioren na de valse vaccinatieoproep niet met lege handen naar huis. De lokale gezondheidsdiensten riepen extra medewerkers op én regelden 2000 extra doses met coronavaccins.

Volgens de gezondheidsautoriteiten gaat het om een geïsoleerd incident. Het is dan ook niet de bedoeling dat mensen buiten de beoogde vaccinatiegroepen zich laten vaccineren. Alleen mensen met een echte uitnodiging mogen de prik komen halen. Daarbij hebben de autoriteiten aangifte gedaan voor het verspreiden van een valse vaccinatieoproep, waardoor de geplande vaccinatiecampagne werd ontregeld en een gevaarlijk grote menigte vormde.

In het Britse parlement groeit het verzet tegen een vaccinatiepaspoort. De Britten willen mensen die al een vaccin hebben gehad met zo’n paspoort meer vrijheid geven dan mensen zonder inentingsbewijs. Meer dan zeventig parlementariërs hebben daar echter vraagtekens bij. Ook sommige Conservatieven, van de partij van Boris Johnson, weten nog niet zeker of het wel een goed idee is. In Israël is zo’n vaccinatiepaspoort al in gebruik.

Het Verenigd Koninkrijk is al goed op weg met vaccineren, en onderzoekt hoe bezoek aan drukke plekken als pubs en stadions weer veilig mogelijk is. Bij internationaal reizen zal zo’n vaccinatiepaspoort waarschijnlijk wel verplicht zijn, zei Johnson eerder. De komende maand gaat het VK proeven doen met grote sportevenementen en mogelijk een muziekprijsuitreiking voor gasten met een vaccinbewijs. Een beetje zoals de Fieldlab evenementen die bij ons al langere tijd gaande zijn.

