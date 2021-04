Alle reizen van Corendon naar Curaçao worden voorlopig geannuleerd

Reisorganisator Corendon annuleert tot 15 mei alle reizen naar Curaçao vanwege het snel toenemende aantal besmettingen met het coronavirus op het eiland.

„We staan via de reisleiding in contact met iedereen die daar zit om te overleggen wat de mogelijkheden zijn voor terugkeer”, meldt de reisorganisatie verder.

Reizigers Corendon nog op Curaçao

Corendon, dat met KLM vliegt, laat weten dat er nog enkele reizigers op Curaçao zijn. Als zij weg willen kunnen ze met Corendon contact opnemen en dan gaat de reisorganisatie de terugkeer regelen.

Twee dagen geleden zag de wereld er nog heel anders uit. Toen maakte de organisatie de vakantieliefhebber lekker met reizen naar Curaçao in de winter van 2021/2022. Maar ja, dat kan altijd nog natuurlijk.



Topman van Corendon Steven van der Heijden spreekt van een „bijzondere situatie”, die niets te maken heeft met het reisadvies dat al op oranje stond. Op 15 mei loopt het negatieve reisadvies van de Nederlandse overheid af. Volgens Van der Heijden stelt KLM zich daarnaast „uitermate soepel” op. „We kunnen vluchten gratis voor onze klanten omzetten.”

Oproep om Curaçao te verlaten

Volgens de organisator hadden nog enkele tientallen reizigers een reis gepland naar het eiland. Dat waren mensen die al lang geleden een reis hadden geboekt en toch besloten hebben om te gaan, aldus de topman.

De Vertegenwoordiging van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten heeft vakantiegangers, studenten en stagiairs opgeroepen om vanwege de ernstige coronasituatie Curaçao zo snel mogelijk te verlaten. Het gaat om tussen de 2000 en 3000 mensen. De oproep geldt in ieder geval tot 15 april. Reizigers die het eiland verlaten moeten voor vertrek worden getest, bij thuiskomst in Nederland moeten ze in thuisquarantaine.

Zelf deed Corendon deze week nog een oproep aan demissionair premier Mark Rutte. De oproep aan de man die vannacht ternauwernood een motie van wantrouwen ‘overleefde’:



KLM laat verder weten de lokale situatie nauwlettend in de gaten te houden. Volgens een woordvoerder is het nog te vroeg om te spreken van een stijging in reizigersvragen over boekingen en omboekingen. KLM zegt voldoende capaciteit en flexibiliteit te hebben om een verhoogd aantal vluchten vanaf het eiland op te vangen. Reizigers die een positieve coronatestuitslag hebben, mogen niet vliegen met KLM.

Geen positieve testen bij Corendon

Van der Heijden van Corendon zegt dat het nog niet is voorgekomen dat Corendonreizigers positief getest zijn op Curaçao. „Als het wel gaat gebeuren, dan zullen we mensen blijven huisvesten. Dan moeten ze wel in quarantaine op hun hotelkamer.”

KLM voert momenteel tien vluchten per week uit naar Curaçao, rechtstreeks en via Sint-Maarten. Dat zijn volgens de luchtvaartmaatschappij essentiële vluchten. Behalve passagiersvervoer is Curaçao ook een belangrijke vrachtbestemming, zegt KLM, onder meer voor medische hulpgoederen.