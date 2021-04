Duizenden paaseitjes vol ambacht én drank bij deze Brabantse banketbakker

Het credo van deze Brabantse bakkerij, waar mensen in de rij staan voor hun drankpaaseieren (onder andere), luidt: ‘Als de letters lopen, maken we er eitjes van.’ De roze Liefmans zijn een dikke hit, maar nieuw dit jaar zijn weer héle andere paaseitjes. Geïnspireerd door een Griekse buurman.

Lachende paashazen, populaire Liefmans eitjes en nostalgische chipolata-taarten. Een kijkje alleen al op de zeer smakelijke Facebook-pagina van deze banketbakkerij en je krijgt meteen zin om te Paas-bingen. „Maar na dit weekend kunnen we geen ei meer zien, dan gaat de lente er weer in.”



Natasja van Mook runt samen met haar man en banketbakker Corné de geliefde Banketbakkerij-Tearoom H. Van Haaren in hartje Breda, die er al sinds 1950 zit, maar waar elk jaar weer van alles nieuw en lekkers de revue passeert. En hoe je de lente er straks weer in krijgt? Dat weet ze wel: „Chocoladeasperges in een bosje van drie, met een lintje erom, ziet er heel schattig uit.” Maar nu zijn het nog even de eitjes die de klok slaan.

Liefmans paaseitjes

Als er nog holle eitjes en paashazen over zijn na zaterdag, kunnen ze die nog wel omsmelten tot „chocolade krakelingetjes ofzo”, maar dat kan niet met de gevulde paaseitjes. „Maar denk ook niet dat we heel veel overhouden, hoor.” Het loopt dan ook storm, zeker nadat hun roze Liefmans eitjes afgelopen week het nieuws haalden. De telefoon staat ‘rozegloeiend’ en liefhebbers komen nu uit heel het land voor die eitjes. „Net nog een man uit Valkenswaard die er met alle liefde een uur voor wilde rijden, hij kocht dan ook meteen zeven zakjes.”





#alsermaardrankinzit part IIIOok de Ruby chocolade🥚eitjes met Liefmans Fruitesse🍒🍓ganache zijn er weer! 😍#liefmans #ambacht #coronakilosoppeilhouden #paaseitjes #pasen 🐣🐰 Posted by Banketbakkerij-Tearoom H. van Haaren on Thursday, March 4, 2021

Als de letters lopen…

Toch zijn de Liefmans eitjes niet helemaal nieuw. Al in 2018 zat Natasja op een terrasje in Brugge aan de Liefmans. „Hé, dat past ook prima bij chocola, dacht ik.” Samen met haar man en chocolatier Joop Dickens die niet vies is van nieuwe paasei-smaken, dook ze de keuken in en na erop los te experimenteren en heel veel te proeven („je moet wel weten wat je verkoopt”) waren daar eerst met Sinterklaas hun eerste Liefmans letters. Meteen een hype en ze verkochten er 1600. Hun credo: „Als de letters lopen, maken we er eitjes van.”



En ze liepen, zo ook dit jaar weer, „de Liefmansjes zijn een hit.”

Gloednieuwe eitjes

Gloednieuw zijn de eitjes met Kum Quat en dat Natasja en haar man uit alles hun inspiratie halen en hun mond graag de kost geven, blijkt wel weer in het geval van deze eitjes. „Onze Griekse buurman bracht ons met kerst een flesje likeur”, vat ze het kort maar krachtig samen. De rest is geschiedenis, al was het wel weer even „experimenteren en heel veel proeven” voordat de Kum Quat-eitjes perfect waren. „Ze zijn goed sterk van smaak…”



Eerder waren er al de Licor 43 en Limoncello eitjes, nog altijd de paaslievelingen van vele lekkerbekken. Niet elke drank en chocolade combinatie is overigens een succes. De Baileys-eitjes verkochten ze maar één jaar en ook de Malibu’tjes kregen ze niet aan de man. Aan Natasja lag het in elk geval niet, „Ik ben groot Malibu-fan, maar niet iedereen weet de kokos te waarderen.”





Eindelijk een i-voordeel

Dronken word je niet van de drankpaaseitjes en nee, ook niet als je er dertig achter elkaar eet, lacht ze. „Er zitten maar twee hele kleine dopjes in, in allebei de helften een.” Met een letter heb je daar meer kans op en haar gouden tip: „bestel altijd een i, daar zit de meeste vulling met drank in.”

Jopie uit de etalage



Het is een komen en gaan van klanten deze dagen voor Pasen. Jopie uit in de etalage is net geveild. De chocoladehaas van vier kilo, vernoemd naar hun banketbakker Joop en waarvan heel veel foto’s zijn gemaakt (maar ook inmiddels van Joop), gaat voor 100 euro naar een stukadoorsbedrijf in de buurt. „Jopie gaat de bouw in volgende week!” Bestellingen zijn er in alle vormen en maten, van de paascoureurs voor Citroën tot de konijnen/schaap/haas-paastaarten en de eitjes gaan als hete broodjes.



„Zeg Joop, hoeveel maak je er nou per dag?”, roept Natasja naar achteren. Bakker Joop zit waarschijnlijk net even met z’n hoofd midden in een gieting van 300 eitjes, hij hoort het niet. Heel veel in elk geval, en de enthousiaste bakkersvrouw, die in een vorig leven nog de administratie deed bij NAC (waarvan ze nog altijd groot fan is), doet een halve hoofdrekensom. „Tot half twee vandaag hebben we al 65 zakjes van 12 eitjes verkocht en gisteren 280, tel maar uit.”

Hoeveel calorieën

En hoeveel calorieën er nou in een paasei zitten? Het is even stil aan de andere kant van de lijn. „We hoeven gelukkig alleen maar de allergenen te vermelden op de verpakkingen, maar ik denk zoveel als anderhalve boterham. Drie punten dus, voor de Weight Watchers onder ons.” Zeker weten doet ze het niet, dus ze roept haar hulplijn erbij „Zeg Joop, weet jij hoeveel calorieën in een eitje zitten?” Het blijft weer even stil, waarna ze met de oplossing komt. „Ik zou het gewoon even googelen.”

Drankpaaseitjesdromen

Wat nog drankpaaseitjesdromen van de banketbakkers zijn? Met de telefoon in de hand snelt ze nu naar achteren, waar Joop en Corné druk bezig met de chipolatataarten zijn, waar sommige vaste klanten al 40 jaar voor terugkomen. „Welk drankje zou je nog weleens in een eitje willen hebben?”, vraagt de bakkersvrouw. Er wordt gelachen en overlegd, en nog meer gelachen in de bakkerij waarin de Brabantse gezelligheid zelfs door de telefoon van af spat. „Corné houdt veel van Jupilers, maar om nou bier in een paaseitje te doen..!”