Ongevoelige eikenprocessierups is een vroege vogel dit jaar

De eikenprocessierups is er extra vroeg bij dit jaar. De plaagrups heeft weinig last gehad van de vorst van afgelopen winter en is niet gevoelig voor de kou die nog in aantocht is.



MORE LIKE EIKELPROCESSIERUPS — Jip (@Euforisch) June 3, 2019

De eerste eikenprocessierupsen zijn deze week uit hun eitjes gekropen, vermoedelijk door het mooie weer van de afgelopen dagen. De rupsen zijn ruim een week eerder dan verwacht. Alleen in 2014 kropen er nog eerder rupsen op de eikenbomen, zegt het Kenniscentrum Eikenprocessierups.



Nieuws: Eikenprocessierups is er eerder dan ooit: Volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups zijn de overlas… http://t.co/MEl0XjZ5Y2 — Vroege Vogels (@VroegeVogels) April 2, 2014

#Eikenprocessierups is dat niet een overdreven lange en ingewikkelde naam voor zo'n klein vervelend beestje? Rotrups zou wat mij betreft volstaan. — Ⓜ️eike (@meikeklaassens) June 26, 2019



Eikenprocessierups you nasty — Melanie 🌺 (@snooniverse) June 28, 2020

De rupsen hebben niet veel fans op social media en zijn verder niet gevoelig voor de kou die wordt verwacht. Ze hebben wel weinig te eten, omdat de eikenbomen nog geen blad hebben. De kale takken maken de beesten kwetsbaar voor aanvallers zoals vogels, mieren en spinnen. In veel gemeenten zijn zelfs speciaal nestkastjes voor mezen aan eikenbomen gehangen, omdat deze vogels veel jeukrupsen opeten. Het gaat volgens het kenniscentrum nog wel een maand duren voor de eerste bladeren aan de bomen zitten.

Nog geen brandharen

De eikenprocessierups heeft nog geen brandharen als hij uit het eitje komt. Die ontwikkelen zich in de weken daarna. De rondwaaiende brandharen kunnen voor ernstige gezondheidsklachten zorgen. Doorgaans is dat vanaf begin juni, al zal dat nu ook iets eerder zijn. Dus haal de mentholgel maar vast in huis.



Ik ben getroffen! Door de #eikenprocessierups #rotrups. En ik werd bijna uitgelachen door de drogistmevrouw. Mentholgel? Dat is allang uitverkocht. — Merije Kerpel (@Merijekookt) June 27, 2019

Nieuwe vijand plaagrups

Begin maart kwam goed voor de eikenrupshaters naar buiten. Voor het eerst zijn sluipwesplarven in eitjes van eikenprocessierupsen in Nederland gevonden en dat betekent een nieuwe natuurlijke vijand voor de rupsen.

Tijdens de jaarlijkse controle door de experts werden ook voor het eerst diverse geparasiteerde eitjes aangetroffen, een unieke ontdekking voor Nederland. In deze eitjes groeit geen processierups, maar een sluipwesp. Een naam die bij mensen van alles op roept.



Maar hij klinkt zo… sluiperig? 😃 — Anne Marie 't Hart (@AnneMarietHart) March 5, 2021

Sluipwesp

Rups-parasieten waren al wel bekend, maar ei-parasieten nog niet, legt Silvia Hellingman, die de ontdekking deed, begin maart uit. Om welke soort sluipwesp het gaat, is nog niet bekend. De geparasiteerde eitjes zijn verzameld in een natuurgebied met heidevelden, zandverstuivingen en vennen, maar de precieze locatie werd niet bekendgemaakt.

De verwachting is overigens dat als de populatie van sluipwespjes die eitjes van de rups parasiteren zich verder ontwikkelt, deze niet een al te grote rol zal spelen in de totale bestrijding van de eikenprocessierups. Een natuurlijke vijand roeit namelijk nooit zijn eigen voedselbron uit, meldt Nature Today.