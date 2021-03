AstraZeneca: ‘Geen bewijs hoger risico op bloedstolsels door vaccin’

AstraZeneca zegt dat er geen verhoogd risico op bloedstolsels is bij mensen die een prik hebben gehad met het coronavaccin van de farmaceut. Het bedrijf heeft een onderzoek uitgevoerd onder mensen die gevaccineerd zijn met zijn coronavaccin, maar zegt geen aanwijzingen gevonden te hebben voor een verhoogd risico.

Het onderzoek had betrekking op meer dan 17 miljoen mensen die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. „Een zorgvuldige beoordeling van alle beschikbare veiligheidsgegevens van meer dan 17 miljoen mensen, die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn gevaccineerd met het Covid-19-vaccin van AstraZeneca, heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico op longembolie, diep-veneuze trombose of trombocytopenie, in welke gedefinieerde leeftijdsgroep, geslacht, partij of in welk bepaald land dan ook”, staat er in de verklaring van de farmaceut.

Allergische reactie AstraZeneca

Het coronavaccin van AstraZeneca kan wel een allergische reactie veroorzaken. Dat moet daarom op de bijsluiter komen te staan, oordeelde de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam eerder deze week. Ook volgens EMA zijn er verder geen aanwijzingen dat er bloedproppen zijn veroorzaakt door het coronavaccin. Ook is het aantal gevallen dat voorkomt onder gevaccineerde mensen niet hoger dan onder de gehele bevolking, zo laat de toezichthouder weten.

Ierland en Italie leggen vaccinatie stil

Eerder vandaag besloten Ierland en Italië het gebruik van het vaccin tijdelijk stil te leggen. De directe aanleiding voor het advies van de Ierse vaccinatietaskforce om te stoppen met het vaccin, was een rapport van het Noorse geneesmiddelenbureau over vier nieuwe meldingen van ernstige bloedstollingsgevallen bij volwassenen na een vaccinatie. Denemarken, Noorwegen en IJsland zijn ook tijdelijk gestopt met vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. India kondigde gisteren aan een onderzoek in te stellen naar mogelijke bijwerkingen.