538 Oranjedag doet veel stof opwaaien, petitie moet feest tegenhouden

‘Met 538 de zorg geminacht’, zo heet de petitie tegen het Fieldlab-experiment 538 Oranjedag. Medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda maken zich zorgen over de coronacijfers en vinden dat het grote evenement gecanceld moet worden. Al ruim 20.000 mensen hebben de petitie ondertekend.

Bij het evenement op het Chasséveld in Breda mogen 10.000 mensen aanwezig zijn, tot woede van de initiatiefnemer en chirurg in het Amphia Ziekenhuis Rogier Crolla. „Het vieren van een feest met 10.000 man op 400 meter van een dood door Covid overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners.” Het evenement is volgens Crolla ‘ondoordacht’.

Zorgen over 538 Organjedag

Vanwege de coronapandemie heeft het ziekenhuis een gehalveerde operatiecapaciteit. Operatiekamers zijn alleen beschikbaar voor acute en urgente zorg. Artsen beoordelen dagelijks of een operatie echt noodzakelijk is of uitgesteld kan worden. Een woordvoerder van het ziekenhuis uitte eerder ook al zorgen over 538 Oranjedag, omdat door het gebruik van drugs of drank acute medische situaties kunnen ontstaan.

Crolla wil zelf geen toelichting geven op de petitie en verwijst door naar de woordvoerder van het Amphia. Het ziekenhuis veroordeeld de actie volgens de chirurg niet. Tot nu toe heeft het ziekenhuis nog niet gereageerd.

Horecaondernemers voelen zich geschoffeerd

Ook horecaondernemers in Breda zijn woedend over het testevenement. Ze voelen zich geschoffeerd omdat de horeca nog altijd niet open mag, maar er wel 10.000 mensen naar 538 Oranjedag mogen komen. Radio 538 en de Bredase horeca bespreken binnenkort hoe ze kunnen samenwerken. Maandag is er een extra vergadering waarin de Bredase burgemeester Paul Depla tekst en uitleg moet geven aan de gemeenteraad over het evenement.

Eerder deze week ontstond er een enorme run op kaartjes voor 538 Oranjedag. Meer dan een miljoen mensen probeerden kaartjes, die via loting werden verdeeld, te bemachtigen. Via Vakantieveiling worden de tickets voor het Koningsdagfeest zelfs voor 15.000 euro geveild. En ook op Marktplaats vragen mensen honderden euro’s voor de kaartjes.