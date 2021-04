Veel woede om ‘Koningsdagfeest’ van Radio 538: ‘Dikke middelvinger naar de horeca’

Horecaondernemers in Breda zijn boos. Er is namelijk een aankondiging gedaan van een officieel Fieldlab-evenement voor een ‘Koningsdagfeest’ van Radio 538. 10.000 bezoekers mogen hier bijeenkomen. Dat terwijl eet- en drinkgelegenheden al maanden geen gasten mogen ontvangen. De horecaondernemers vinden dit onbegrijpelijk.

Bestuurder Johan de Vos van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland eist een gesprek met de radiozender. Hij wil praten over hoe lokale ondernemers kunnen meeprofiteren van het grote Koningsdagfeest.

„Dat dit evenement mag doorgaan op een steenworp afstand van de horeca die als sector niks mag, steekt enorm. Het voelt als een mes in je rug”, zegt De Vos tegen Omroep Brabant.

Samenwerking op Koningsdagfeest

De Vos zegt dat horecaondernemers in de Brabantse stad „door het dak sprongen” van verontwaardiging over het Koningsdagfeest. Hij wil nu zo snel mogelijk om tafel met Radio 538 om te overleggen over een samenwerking met lokale horecaondernemers bij het testevenement.

„Dat zou kunnen door de lokale horeca drank te laten schenken, of iets terug te doen voor de stad. Maar het is eigenlijk aan Radio 538. Als ik als grote commerciële partij een evenement organiseer waar lokale ondernemers 113 (telefoonnummer voor zelfmoordpreventie) bellen omdat ze het niet meer zien zitten, dan zou ik eerst zelf contact opnemen om te kijken of ik iets kan doen”, zegt De Vos. Hij zegt dat er tot nu toe geen contact is geweest tussen lokale horecaondernemers en Radio 538.

Radio538 zegt in een reactie goed contact te hebben met de gemeente. Het mediabedrijf zegt verder altijd open te staan voor een gesprek met de horeca.

Fieldlab-experiment

De zogeheten 538 Oranjedag is een Fieldlab-experiment. Voorafgaand moeten alle bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen een sneltest ondergaan. De entree voor het Koningsdagfeest is 37,50 euro en vindt op 24 april plaats op het Chasséveld in Breda. Onder meer Snollebollekes en dj’s Armin van Buuren en Afrojack treden op tijdens het evenement.

Veel mensen boos

Op Twitter blijkt dat niet alleen de horecaondernemers boos zijn vanwege het evenement. Veel mensen leven met de ondernemers mee en noemen deze actie een „dikke middelvinger naar de horeca”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En dan gewoon een 538 feestje organiseren op het Chasséveld. Leuk voor alle horeca in de stad… Dus. — Robert-Jan vant Veld (@Robertjanvtveld) April 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gaat er iemand naar die 538 onzin? Dit is echt een dikke vinger naar de horeca hoor. Bahhhh 🤢 #koningsdag — Lauw (@Lauwetweetjes) April 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Namens de horeca wil ik je hartelijk danken voor de middelvinger. — Sander Bayens (@DenBijtel) April 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Inderdaad. Ik snap de horeca, maar ik snap ook 538 en Fieldlab. Het kabinet maakt er op dit moment gewoon een rommeltje van, waar de horeca en de evenementenbranche uiteindelijk de dupe van worden, want die komen lijnrecht tegenover elkaar te staan op deze manier, helaas. — Sebastian Wolf (@sebwolf81) April 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Horeca Breda is hier dupe van, belachelijk idee, ook NAC speelt zonder publiek…dus ook geen 538. — Alex van der Pluijm (@AlexvanderPluij) April 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

10.000 man bij 538 op ‘t Chasséveld, lekker man. Zal de horeca die al maanden dicht is blij van worden 👍🏼 — Renée 🌿 (@onhoudtbaar) April 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

en terecht: @538 en @FieldlabEvents moet zich schamen. Leuk voor de mensen die kunnen en willen gaan, maar er wordt geen moment naar de Bredase horeca gekeken, die zo graag ook de mensen willen ontvangen op de terrassen. Schandelijk! — Ton van Hoof (@dingemanmaria) April 14, 2021