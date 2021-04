Waarom bitcoin na nieuw record duizenden dollars in waarde zakte

Slecht nieuws voor cryptofans. De bitcoin is in één dag in totaal meer dan 10 procent in waarde gezakt. Dat is de sterkste daling van de koers sinds de waarde van de munt de afgelopen weken steeds maar bleef stijgen.

Eerder deze week tikte bitcoin, na het record in februari, nog een nieuw record aan. De cryptomunt was dinsdag maar liefst meer dan 62.500 dollar waard, omgerekend bijna 53.000 euro. Maar vandaag bereikte bitcoin een dieptepunt. De koers stond vandaag aan het begin van de middag op 54.750 dollar, zo’n 46.000 euro.

Maatregelen van Amerikaanse overheid hebben invloed op bitcoin

Kenners denken dat de sterke daling van bitcoin ligt aan de mogelijke maatregelen van het Amerikaanse ministerie van Financiën tegen het witwassen van digitaal vermogen. Ook andere cryptomunten hadden hier last van. Ether, na bitcoin de munt met de grootste totale marktwaarde, dook in totaal bijna 18 procent omlaag.

Beleggers worden de laatste tijd juist steeds enthousiaster over cryptomunten. Dat komt waarschijnlijk omdat Coinbase, het grootste handelsplatform voor digitale valuta in de VS, onlangs naar de beurs ging. Ook accepteren steeds meer grote bedrijven cryptomunten als betaalmiddel. Zo kunnen Amerikanen sinds kort een Tesla kopen met bitcoins. Ook PayPal en de Amerikaanse bank Morgan Stanley, accepteren cryptomunten.

Zorgen over instabiliteit van crypto

Toch zijn er ook zorgen over de instabiliteit van crypto’s. Nu steeds meer beleggers interesse krijgen in de digitale valuta, gaan overheden de risico’s onderzoeken. De baas van de Amerikaanse centrale bank, Jerome Powell, vergeleek bitcoin afgelopen week met goud. Hij stelde dat het meer een middel is voor speculatie dan daadwerkelijke betalingen. Ook Christine Lagarde, de baas van de Europese Centrale Bank, uitte eerder haar kritiek op crypto’s en de manier waarop ze criminele activiteiten zouden faciliteren.

De totale waarde van alle cryptomunten was afgelopen week ruim 2,1 biljoen dollar, ofwel 2130 miljard dollar. De cryptomarkt is in ruim twee maanden in waarde verdubbeld.