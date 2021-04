Vrouw meerdere keren aangereden om telefoon die nep blijkt

Een 24-jarige vrouw is gisteravond meerdere keren aangereden door een auto. Ze had in Amsterdam-Noord een aan afspraak om een mobiele telefoon te kopen. Toen bleek dat ze opgelicht was en een telefoon had gekocht die nep was, escaleerde de situatie volledig.

De vrouw had met de verkoper op de Ranonkade in Amsterdam-Noord afgesproken, zo meldt de politie op haar website. Toen bleek dat de telefoon die ze had gekocht nep was, besloot ze terug te gaan om verhaal te halen. Maar al snel ontstond er een conflict tussen haar en de verkopers, die in een auto zaten. De ruzie liep zo erg uit de hand dat de bestuurder van de van de auto de vrouw meerdere keren overreden heeft.



1/2 Om 20.30 is een jonge vrouw meerdere keren opzettelijk overreden op de Ranonkelkade in Noord. Omstanders vernielden hierop het voertuig van de verdachte. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) April 17, 2021

Bestuurder die vrouw overreed mogelijk taxichauffeur

Twee mannen van 23 jaar en 26 jaar, die de vrouw opzettelijk overreden, zijn aangehouden. Ze komen allebei uit Amsterdam en één van hen, de 23-jarige bestuurder van de auto, is volgens de Amsterdamse zender AT5 een taxichauffeur. Op foto’s is te zien dat onder de auto een bord ligt dat bij taxi’s op het dak wordt geplaatst. Het is niet duidelijk of de man op het moment van de ruzie om de telefoon ook aan het werk was. De politie bevestigt niet dat één van de verdachten een taxichauffeur is. De bestuurder wordt door de politie verdacht van poging tot doodslag.

Omstanders vernielden auto

Omstanders die de vrouw overreden zagen worden, vernielden de auto van de twee verdachten. Ook daarvoor hield de politie mensen aan. Twee 21-jarige en twee 22-jarige mannen zijn opgepakt op verdenking van openlijke geweldpleging. Ook hield de politie een 64-jarige man aan. Wat zijn rol bij het incident was, is niet helemaal duidelijk en wordt nog verder onderzocht.

De vrouw ligt momenteel in het ziekenhuis, maar is wel aanspreekbaar. Alle andere betrokkenen zitten nog vast.