Kaartjes 538 Oranjedag voor tienduizenden euro’s geveild: ‘Belachelijk’

Er is een grote run op kaartjes voor 538 Oranjedag. Via Vakantieveilingen worden nog een paar tickets voor het Koningsdagfeest van Radio 538 aangeboden. In sommige gevallen gaat het om bedragen van maar liefst 15.000 euro. Ook via Marktplaats worden honderden euro’s op de kaartjes geboden, maar dat is volgens de radiozender niet betrouwbaar.

538 Oranjedag is een Fieldlab-experiment. Alle bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen moeten zich laten testen. Met een negatief testbewijs krijg je toegang tot het Koningsdagfeest. Het feest is op 24 april op het Chasséveld in Breda. Onder meer de Snollebollekes en dj’s Armin van Buuren en Afrojack treden op tijdens het evenement.

Meer dan een miljoen mensen had zich aangemeld voor een kaartje van het testevenement in Breda, waar 10.000 bezoekers bijeen mogen komen. Die zijn afgelopen dagen toegekend door loting. Alleen via Vakantieveilingen zijn nog een paar tickets te krijgen.

Dure tickets 538 Oranjedag

Op Vakantieveilingen worden tickets voor het Koningsdagfeest geveild. De opbrengst hiervan gaat naar de Voedselbank. Vakantieveilingen is van Talpa, waar ook Radio 538 onder valt.

Doordat er zo veel mensen op bieden, worden de prijzen enorm opgedreven. In sommige gevallen zij tienduizenden euro’s betaald voor een toegangsticket van 538 Oranjedag. En dat terwijl een normaal kaartje 37,50 euro kost.



Mensen op Twitter kijken met verbazing naar de hoge prijzen. Sommigen noemen het „belachelijk”. „Mensen zijn gek geworden dat ze hieraan meedoen en ook nog zoveel betalen.”



Ook op Marktplaats kun je veel kaartjes vinden voor het Koningsdagfeest van de radiozender. In veel gevallen zijn honderden euro’s geboden op de kaartjes.

Waarschuwing oplichters Koningsdagfeest

Radio 538 waarschuwt nu voor oplichters die deze kaartjes aanbieden. „Onze tickets zijn gepersonaliseerd en daarmee niet overdraagbaar”, benadrukt een woordvoerder. De enige officiële verkoopkanalen voor tickets van 538 Oranjedag zijn namelijk 538.nl en Vakantieveilingen.

„Alle tickets op 538.nl zijn inmiddels uitverkocht”, aldus de woordvoerder. „Alleen vrijdag worden er nog tickets geveild op Vakantieveilingen, de opbrengst hiervan gaat volledig naar de Voedselbank.”

Horeca niet blij met evenement

Horecaondernemers in Breda lieten eerder weten niet blij te zijn met 538 Oranjedag. Ze vinden het onbegrijpelijk dat er een dergelijk evenement komt met 10.000 bezoekers, terwijl eet- en drinkgelegenheden al maanden geen gasten mogen ontvangen. Bestuurder Johan de Vos van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland heeft een gesprek met de radiozender geëist. Hij wil praten over hoe lokale ondernemers kunnen meeprofiteren van het grote Koningsdagfeest.

