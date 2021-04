Voetbalwereld op zijn kop door Super League: ‘Misdaad tegen voetbalfans’

Twaalf van de grootste voetbalclubs in Europa lanceerden vanmorgen de Super League. De opzet van de competitie krijgt een stortvloed aan kritiek te verwerken. Daarnaast veroordelen verschillende voetbalbonden het toernooi al.

Na een weekend vol geruchten over een nieuwe Europese competitie, kwam deze ochtend een officieel statement naar buiten vanuit twaalf grote Europese clubs. Het collectief bestaat uit onder andere: FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool en Juventus. Zij publiceerden vanochtend plannen om met deze groep clubs de nieuwe Super League te vormen.

Vooral de opzet van de Super League stuit op immens veel kritiek. De teams zouden net als in de huidige Champions League doordeweeks spelen in de Super League. Tot zover weinig reden tot opwinding. Maar het deelnemersveld heeft volgens velen niets met sport te maken. De twaalf oprichters nemen namelijk ieder jaar deel aan het toernooi, ongeacht hun prestaties in de nationale competities. Daarnaast is er nog plek voor vijf teams die zich kunnen kwalificeren in de nationale competities. De resterende drie plekken moeten nog worden ingevuld door medeoprichters. Het is nog onbekend welke clubs dat zijn.

Een grote naam die mist bij de lijst met teams is Bayern München. Samen met de andere Duitse grootmachten Borussia Dortmund en RB Leipzig, wees München het voorstel van de Super League af. Inmiddels hebben ook Paris Saint Germain en FC Porto zich geschaard achter deze groep. Die laatste club, uit Portugal, laat via zijn voorzitter vandaag weten de plannen af te keuren. „Wij kunnen niet deelnamen aan iets dat tegen onze principes en de regels is.” Met de regels doelt voorzitter Pinto da Costa op de voorwaardes van de Europese Unie waarin staat dat besloten competities niet zijn toegestaan.

"My opinion is that, as soon as possible, the players have to be banned from all our competitions." ❌

UEFA president Aleksander Ceferin has warned players from the 12 breakaway Super League clubs should be banned from domestic and international competitions

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 19, 2021