Bonden roepen agenten op níét te werken tijdens 538-feest Breda

Geen feest waar van te voren al zó veel ophef over is als het 538-feest in Breda, voor Koningsdag. Hele petities zijn gestart en social media explodeert. Ook de politievakbonden vinden er duidelijk wat van.

De politievakbonden roepen collega’s op het werk neer te leggen als ze worden ingezet rondom het testevenement 538 Oranjedag op het Chasséveld in het centrum van Breda. „Geen cao, geen vaccinatie, onduidelijk beleid en dreigende openbare orde problemen geven geen andere keuze”, laat een woordvoerder van vakbond ACP op Twitter weten.



De 538 #oranjedag in #Breda maakt veel los bij horeca, zorg, publiek, politiek, omwonenden en politiemensen. Het houdt de gemoederen bezig. Wij houden vinger aan de pols en hebben nauw contact met diverse betrokkenen. #fieldlabs #politie #coronavirus #538Oranjedag #Radio538 pic.twitter.com/MwdWK0kZG6 — Politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant (@ACP_ZWB) April 17, 2021

Reacties Twitter

Mensen op Twitter snappen de oproep van de politiebonden en delen hun ongenoegen. „Gewoon burgemeester overtuigen dat dit niet door mag gaan! Compleet gestoord dit”, schrijft iemand. Een ander verzucht: „En jullie moeten dit weer handhaven… Bizar.”



Moet niks toch, gewoon zeggen als politie, hier gaan wij niet aan mee doen, dan moet de burgermeester wel aflossen. Want dan kan hij de openbare orde niet handhaven — Jajadenkjenouechtdatikmijnnaamhiergaschrijven (@Jajadenkjenoue1) April 18, 2021

Petitie tegen Koningsdagfeest 538

Al vanaf moment een dat 538 bekendmaakte dat het een feest zou geven voor 10.000 man, ging het los. Enerzijds wilden meer dan miljoen mensen een ticket bemachtigen, anderzijds stonden meteen mensen op die zeiden: dit kan écht niet. In de vorm van een petitie bijvoorbeeld. Zo zijn chirurg Rogier Crolle en medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda de initiatiefnemers van de petitie tegen de 538 Oranjedag. Ze vinden als „verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen” dat „dit ondoordachte pseudo-experiment” niet door kan gaan.



Overigens vindt in Lichtenvoorde ook een fieldlab festival plaats voor 10.000 bezoekers, en in Biddinghuizen een voor 9.000. Daar is minder gedoe over, en dat laat wel zien dat het niets met 538 vs 3fm te maken heeft maar puur met onrust op lokaal gebied die escaleert — Atze de Vrieze (@atzedevrieze) April 18, 2021

538 Oranjedag is een van de nieuwe Fieldlab-experimenten. Op 24 april mogen er 10.000 mensen feesten, op het Chasséveld in Breda. Maar dat is op slechts 400 meter van „een door Covid overbelast ziekenhuis”, schrijven de initiatiefnemers. „Dit is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners.”

Radio 538: ‘Oranjedag gaat door’



Het Fieldlab-event 538 Oranjedag = uitverkocht! 🟠 Tijdens de pre-registratie zijn meer dan 1 miljoen tickets aangevraagd.

🟠 10.000 gelukkigen hebben vandaag kaarten kunnen kopen. (1/3) pic.twitter.com/XZWIYwNHwE — 538 (@538) April 15, 2021

Radio 538 krijgt de ophef zeker mee, en snapt het ook. Maar als het aan hen ligt, gaat de 538 Oranjedag gewoon door. „We snappen uiteraard onder welke hoge druk de zorg op dit moment staat.” Talpa benadrukt ook dat het evenement met goedkeuring van het kabinet wordt georganiseerd en dat de gemeente Breda graag gaststad is.

„Fieldlab Evenementen brengt adviezen uit aan het kabinet om te kunnen werken aan de terugkeer van veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit, daar werken we graag aan mee. Zolang Fieldlab Evenementen en de landelijke overheid achter dit experiment staan, zijn wij vereerd om het op een verantwoorde manier uit te voeren.”