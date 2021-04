Grote variatie in proefevenementen: Mud Masters tot knalfeest Achterhoek

Goed nieuws voor iedereen die zin heeft in een event, variërend van een race in de modder tot oranje-hossen met zo’n 9.999 anderen voor (niet óp) Koningsdag. De tweede fase van de proefevenementen is begonnen en heeft voor bijna elk wat wils.

De events zijn allemaal in het kader van Fieldlab Evenementen, niet te verwarren met pilot ‘Testen voor Toegang’, waar weer een bezoek aan het casino of dierentuin mogelijk is, mits er wordt getest. Iets waar overigens niet iedereen op aan gaat.



Over deze uitstapjes uitte het OMT vanmorgen nog zorgen omtrent de regels. Gepleit wordt voor de sneltest maximaal 24 uur voor het dierentuin/casino/bioscoop-bezoek. Iets wat bij de Fieldlab events in deze tweede fase al wordt gehaald, licht een woordvoerder toe. „Dat doen we nu bij de nieuwe onderzoeken. Wij plannen de testen op maximaal 24 uur van het einde. Het is bij de wedstrijd van het Nederlands elftal al goed gelukt met 5000 bezoekers.”

Proefevenementen Fieldlab met 538 Koningsdag



Kijk je naar het lijstje van de proefevenementen deze maand en volgende maand, dan vallen twee events op door het hoge bezoekersaantal: 10.000. Het gaat om het Startschot Gala in Oost Gelre (1 mei) en het 538 Oranjedag voor (niet óp) Koningsdag (24 april). „Het is mooi dat we deze opschalingstesten kunnen doen, waar we eerder opgedane kennis met hogere bezoekersaantallen kunnen toetsen”, reageert Fieldlab, dat goed begrijpt dat dit een voorrecht is, zeker met een blik op het huidige epidemiologische beeld. Maar het is nodig. „Deze nieuwe onderzoeken zijn essentieel voor de tweede fase van Fieldlab Evenementen.”

Mudmasters tot klassiek

Morgen zijn de 3FM awards in Utrecht met 1500 bezoekers.



JA HOOR! 💚 Op 15 april tijdens de 3FM Awards kunnen 1000 lucky 3FM-luisteraars samen in TivoliVredenburg gaan dansen, knuffelen en genieten. De 3FM Awards zijn officieel een Fieldlab evenement. Je kunt vanaf NU kaarten winnen op de radio. Tune in! #3FM #3FMAwards pic.twitter.com/IvsZOZIl6i — 3FM (@3FM) April 6, 2021

Je kunt natuurlijk luisteren naar de podcast over de Efteling, waarin wekelijks úren aan Efteling-materiaal voorbij komt, maar sprookjesfans zullen toch liever voor ‘het eggie’ gaan. Dat kan weer op 24 april wanneer de Efteling als ‘doorstroomlocatie’ fungeert voor 8000 mensen.



Hopelijk kunnen en mogen we 24 April naar de @Efteling Dat zou ik echt geweldig vinden 😃 — Youri Olierhoek (@YouriOlierhoek) April 6, 2021

Oerend Achterhoek

Op 1 mei knalt de Achterhoek uit z’n hoeken. „Kom van die bank af, verkoop je tv, poets je dansschoenen en test ze alvast in de woonkamer, want we mogen weer!”, enthousiasmeert organisator Feestfabriek Alles Komt Goed BV. „Een knalfeest in de Achterhoek waar plek is voor 10.000 vrije vogels. Het is maar te hopen dat jullie nog weten hoe je schouder aan schouder een feestje moet bouwen op de plek waar ooit nog een groot festival genaamd ‘de Zwarte Cross’ plaatsvond…”





'Voorwaarts Gas', 'Alles Kump Goed' en 'Niks is Onmogelijk'. Het startschot van de festivalzomer klinkt!We mogen samen… Posted by Alles Komt Goed B.V. on Tuesday, April 13, 2021

Mud Masters

Voor de een muddy droom, voor de ander een drekkige nachtmerrie: Mud Masters. 9000 sport- en/of modderliefhebbers kunnen op 8 mei hun hart ophalen tijdens het parcours door de modder en vol obstakels.





We schreeuwen het van de daken: Mud Masters wordt een officieel Fieldlab-event en we zouden het te gek vinden als je… Posted by Mud Masters on Wednesday, April 14, 2021

Proefevenementen muziek en dansen

14 mei is de dag die als klassieke muziek in de oren klinkt. Tijdens het Indoor concert (Residentie Orkest in Zuiderstrand theater) in Den Haag is er plek voor 1000 bezoekers.



Mensen die de dansvloer missen, kunnen op 15 mei hun beste dansbeentjes voorzetten in „een club in Amsterdam.” Meer kan Fieldlab er nog niet over kwijt. Evenmin over het BackToLive-festival mét overnachting in Biddinghuizen, behalve dan dat het waarschijnlijk ergens in mei is.

Marathon Enschede





Atletiekwedstrijd in Enschede betrokken bij Fieldlab: 5000 recreanten mogen meedoenENSCHEDE – Een atletiekwedstrijd van… Posted by Fieldlab Evenementen on Tuesday, April 13, 2021

Nog een sportief proefevenement: op 16 mei is Enschede het decor voor een marathon, waarbij 5000 recreanten de 10 kilometer lopen op een afgeschermd terrein.

EventSummit

Op 20 mei kunnen 3000 mensen EventSummit in Utrecht bezoeken en de organisatie kan niet wachten. „We zijn erg blij dat we iedereen uit onze mooie branche eindelijk weer live bij elkaar mogen brengen.”



Eurovision

En van 17-22 mei kunnen 3500 liefhebbers Eurovision live meemaken. Kaartjes daarvoor waren in luttele minuten uitverkocht.



Wow, we sold out in MINUTES! For those who missed out – there is a waiting list in case further tickets become available, for those who were successful, we can't wait to see you at the @thervt for our #Eurovision party! https://t.co/ReUpqfjo9f — Eurofest (@EurofestUK) April 11, 2021

Overige kaartverkoop proefevenementen

Als je de websites van de events bezoekt, zie je dat je bij de een ‘gewoon’ een kaartje kunt kopen vanaf een bepaalde datum en je bij een ander event eerst moet registreren, waarna een loting volgt. Fieldlab licht toe: „Het is aan de organisatoren hoe ze het doen. 538 kiest voor pre-registratie en bij de EventSummit is er bijvoorbeeld gewone kaartverkoop.”