Stormloop op Fieldlab-reis naar Gran Canaria; 45.000 aanmeldingen

Reisorganisaties Corendon en TUI zullen binnenkort tienduizenden mensen moeten teleurstellen. De twee touroperators verzorgen een Fieldlab-reis naar Gran Canaria. Er zijn in totaal 180 plekken beschikbaar, maar in twee uur tijd zijn er al 45.000 aanmeldingen binnen.

Het is de tweede testvakantie die door Fieldlab wordt georganiseerd. Op de eerste reis gingen 188 Nederlanders met Sunweb op vakantie naar Rhodos. Die reis kreeg 25.000 aanmeldingen. De deelnemers zitten in een mooi resort, maar mogen dat niet verlaten en moeten zich aan strenge maatregelen houden. Tijdens de vakantie op Rhodos moesten er acht deelnemers in quarantaine na mogelijke besmettingen, maar dat bleek loos alarm te zijn.

Stormloop op reis

De reisorganisaties verwachtten voor de tweede vakantie al een stormloop aan aanmeldingen. Dat gebeurde dan ook. Corendon had in de eerste twee uur bijna 25.000 aanmeldingen binnen, TUI meer dan 20.000. De laatstgenoemde zorgde er op voorhand al voor dat de website bereikbaar zou blijven. Met elke reisorganisatie kunnen 90 mensen mee. De inschrijving sluit woensdagavond, waarna de deelnemers worden geselecteerd. Mensen uit een risicogroep mogen niet mee en ook wordt er gezorgd voor een goede man/vrouw-verdeling.

Bewegingsvrijheid

Ook deze vakantie wordt ondersteund door de overheid en het RIVM. In tegenstelling tot de Rhodos-reis hebben deelnemers wel bewegingsvrijheid. Er wordt een viersterrenhotel geregeld voor deze all inclusive vakantie. De vakantiegangers mogen hun hotel gewoon verlaten en zich bewegen over het eiland. Wel moet aan de gebruikelijke coronaregels worden voldaan.

De reis naar de Canarische Eilanden staat gepland voor 1 tot en met 8 mei. Alle deelnemers worden zowel voor de heen- en als de terugreis eerst getest op corona. Vlak voor de reis naar Rhodos moest daarom één deelnemer toch afhaken. Ook moeten de vakantiegangers die naar Gran Canaria gaan tijdens de vakantie nog een keer een vragenlijst invullen.

Meer proefreizen

Gran Canaria zal niet de laatste testreis worden die wordt georganiseerd. Later willen de overheid en het RIVM ook testreizen organiseren voor auto-, trein- en busvakanties. De twee huidige testreizen zijn vliegvakanties.