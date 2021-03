‘Diepgevoelde excuses’ van Ollongren en Jorritsma na memo-misser

Het was vorige week niet de beste week voor Bilal Wahib, maar ook zeker niet voor Kajsa Ollongren. Niet alleen hoorde ze dat ze besmet met corona was, ook werd ze gefotografeerd met gevoelige aantekeningen in haar hand. Vandaag steekt ze de hand in eigen boezem, samen met mede-verkenner Annemarie Jorritsma.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma hebben hun excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor de inhoud van de omstreden verkenningsmemo, die te zien was in een ANP-foto.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Explosief: verkenner Ollongren hield formatiedocument bij het weg gaan open en bloot naar fotografen gekeerd. pic.twitter.com/5jyVqp7JBk — Inge Lengton (@IngeLengton) March 25, 2021

Notitie van Ollongren en Jorritsma

De politici nemen zelf de schuld op zich voor de notitie, waarin ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wordt genoemd. „Er zijn slechts twee mensen verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van het memo en dat zijn wij, ondertekenaars van deze brief.”

De twee zeggen „in alle deemoed” bereid te zijn om in debat met de Tweede Kamer „nadere inlichtingen” te geven. Ze noemen hun eigen optreden „zeer ongepast” en schrijven dat dit niet had mogen gebeuren.

Omtzigt in de memo

In de aantekeningen die mensen met een flink goede zoomfunctie konden ontcijferen, stond onder meer dat er voor CDA’er Pieter Omtzigt een „functie elders” mogelijk nodig is. Dat wekte bij velen de indruk dat er werd geprobeerd van een uitgesproken volksvertegenwoordiger, die deze maand met veel stemmen werd herkozen, af te komen.

„We willen hier heel duidelijk over zijn: dit had niet mogen gebeuren”, schrijven de twee ex-verkenners. „Dit had niet mogen gebeuren omdat de heer Omtzigt een gekozen volksvertegenwoordiger is. Dit had niet mogen gebeuren omdat het vanzelfsprekend niet aan verkenners is zich te bemoeien met mogelijke personele aangelegenheden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ollongren en Jorritsma bieden diepgevoelde excuses aan ⤵️ pic.twitter.com/rmphCpX7w3 — Roel Schreinemachers (@RoelSchrein) March 29, 2021

Wopke Hoekstra

Jorritsma en Ollongren zeggen dat geen van de fractievoorzitters die ze spraken Omtzigt heeft genoemd. Ook de „onderhandelingsstijl” van CDA-voorman Wopke Hoekstra, een andere gewraakte zin in het document, kwam niet ter sprake, schrijven de twee.

Dat Ollongren het memo liet zien bij het verlaten van het Binnenhof, nadat ze positief was getest op corona, „berokkende schade aan het formatieproces en tevens aan (leden van) het CDA. Wij betreuren dat zeer”. Voor al deze fouten bieden de verkenners „uw Kamer onze diepgevoelde excuses aan”.

CDA’er Pieter Omtzigt zit intussen overspannen thuis in Enschede, waar hij wordt overladen met kaartjes en bloemen.

De aantekening over hem kon (en kan) ook rekenen op veel verbolgen reacties, onder andere van Geert Wilders.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We call this the Ollongren-papers and also the Omtzigt-gate. — f.vande.laar (@harpenmuziek) March 27, 2021

Reacties op excuses

De excuses vallen niet bij iedereen in goede aarde. „Zo ontzettend voorspelbaar!”, reageert iemand. Een ander: „Dat Ollongren en Jorritsma verantwoordelijk waren voor de notities wist iedereen al. Wie het heeft verzonnen/geopperd is de vraag. En dat ze nu het boetekleed aantrekken wil niet zeggen dat de daadwerkelijke boete niet meer dient te volgen…” En iemand noemt het zelfs „een Pinokkio-monarchie”.

Overigens is Ollongren niet de eerste bij wie iets dergelijks gebeurt:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.