Donald Trump verschijnt plotseling op bruiloft en kraakt beleid Biden af

Je hebt je bruiloft maandenlang minutieus voorbereid, alles klopt en het gaat de mooiste dag van je leven worden. Zelfs dat de bruiloft twee keer moest worden verzet in verband met het coronavirus deert niet meer. Je hebt met alles rekening gehouden, behalve één persoon: Donald Trump. Het overkwam een Amerikaans stel afgelopen weekend.

John Arrigo en Megan Noderer trouwden zaterdag in de Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Plotseling stapte voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump binnen. Hij pakte een microfoon en begon aan zijn toespraak. Meestal gaan toespraken op bruiloften over het bruidspaar, maar niet bij Trump. Zijn toespraak ging over politiek.

Donald Trump haalt uit naar Biden

„Missen jullie me al?”, vraagt Trump aan de bruiloftsgasten. Zijn vraag wordt beantwoord met luid gejuich. Dit gebeurt midden in zijn toespraak / Biden-bash. „Ik krijg allemaal nieuws binnen die me vertellen over de grens, over China, over Iran. We waren klaar om een deal te maken en ze waren bereid om alles te doen. En this guy (Joe Biden, red.) laat alle sancties vallen en zegt dat we willen onderhandelen”, doelt Trump verontwaardigd op de zaak-Iran. Dit terwijl Biden nog geen sancties tegen Iran heeft ingetrokken.

Trump over Mexicaanse grens: ‘Nooit zo slecht geweest’

Ook heeft Donald Trump het tijdens de feestelijkheden over de problemen aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. „De grens is niet goed. Het is nog nooit zo slecht geweest. Die kinderen leven in ellende. Dit is nog nooit vertoond.” Vorige week overleed een 9-jarig kind in een poging om de Verenigde Staten te bereiken. Het aantal jonge migranten aan de grens bereikt recordaantallen. In februari werden 100.00 migranten opgepakt, waarvan bijna 10.000 kinderen zonder ouders of voogdij. Ook komt Trump nog kort terug op de verkiezingsuitslag.

Donald Trump viel overigens niet bij een wildvreemde binnen. Zowel John Arrigo als zijn broer Jim zijn voormalig medewerkers van Trump. Ook zijn ze al jaren lid van de Mar-a-Lago Club en de Trump International Golf Club. De oud-president had op het einde overigens toch nog een woordje voor het bruidspaar. „Jullie zijn een geweldig en prachtig stel.”