Helikoptercrash tijdens skitrip kost rijkste man van Tsjechië het leven

Het is niet de eerste miljardair die omkomt bij een helikoptercrash. Zo overleed overleed vorige maand Fransman Olivier Dassault. Deze zaterdag verongelukte de Tsjechische Petr Kellner. Hij was de rijkste man van het land.

Een helikoptercrash in Alaska heeft het leven gekost aan de rijkste man van Tsjechië, miljardair Petr Kellner. Ook vier andere mensen kwamen om het leven, maakte zijn in Nederland gevestigde investeringsfonds PPF Group bekend.



So sad. Rest in peace Petr😞 — Tomáš Minarik (@TomMinarik2) March 29, 2021

Helikoptercrash

De helikopter met de miljardair crashte zaterdag in de buurt van de Knik-gletsjer, bericht de lokale krant Anchorage Daily News. Reddingswerkers troffen naast vijf lichamen ook een zwaargewonde overlevende aan. „De overlevende is zwaargewond, maar in stabiele toestand. Hij ligt in het Anchorage area ziekenhuis”, hebben de reddingswerkers laten weten. Het gecrashte toestel was door het luxe vakantieresort Tordrillo Mountain Lodge gecharterd bij een helikopterbedrijf.



The Alaska Department of Public Safety: • Gregory Harms, 52, of Colorado • Petr Kellner, 56 of Czech Republic • Benjamin Larochaix, 50, of Czech Republic • Sean McManamy, 38, of Girdwood, Alaska • Zachary Russell, 33, of Anchorage, Alaska (pilot)https://t.co/aHibM3ar5b — Johann von Elbogen (@von_Elbogen) March 29, 2021

Oorzaak crash

Over de oorzaak van de crash is nog niets bekendgemaakt. Het resort reageerde geschokt en liet weten in 17 jaar nog nooit zoiets te hebben meegemaakt. In de helikopter zaten naast de piloot ook twee skigidsen en drie gasten, onder wie Kellner.

Hij laat een vrouw en vier kinderen achter, waaronder Anna Kellnerova, een bekende springruiter in Tsjechië.



Miljardair Kellner

Petr Kellner was volgens zakenblad Forbes naar schatting zo’n 17,5 miljard dollar (bijna 15 miljard euro) waard. Hij verkocht aan het begin van zijn zakelijke carrière kantoorbenodigdheden en richtte begin jaren negentig het investeringsfonds op. Tsjechië begon toen na de val van het communisme met het privatiseren van staatsbedrijven.

PPF Group heeft wereldwijd inmiddels zo’n 94.000 werknemers. Het investeert in allerlei sectoren, van telecommunicatie tot biotech. Een woordvoerster van het concern zegt dat Kellner in „besloten familiekring” zal worden begraven.

Reacties Twitter

Op social media wordt op allerlei manieren gereageerd op het nieuws en niet alleen met trieste emoji’s.



Zo vraagt iemand zich af waarom mensen überhaupt nog in een helikopter stappen tegenwoordig.



why do people even go on helicopters nowadays? good chance you’ll crash & die https://t.co/iCP2ZQSY5v — A B (@abdi_0777) March 29, 2021

Ook wordt zijn rijkdom erbij gehaald, die niet door iedereen wordt gewaardeerd.



I'm really not going to feel bad that Petr Kellner, the richest person in the Czech Republic, died.

His ownership of companies is a mess just to hide real owners. Plus having companies in tax havens tells you everything.

Fuck rich people. pic.twitter.com/OADEZTEPPR — Tomáš Duda (@tomasduda) March 29, 2021

Er zijn ook mensen die oude foto’s delen. „R.I.P. Petr.”



Niet de eerste miljardair die omkomt bij helikoptercrash

De laatste jaren zijn meerdere miljardairs omgekomen bij een helikoptercrash. Vorige maand overleed Olivier Dassault. „De miljardair-elite vallen als vliegen… Beiden kwamen om het leven in een helikoptercrash. Toeval?”, vraagt iemand zich af op Twitter.



Billionaire elites are dropping like flies. Last month it was Olivier Dassault from France. This month Czech Republic's richest man Petr Kellner dies. Both billionaires died in seperate helicopter crashes. Coincidence?https://t.co/HmQDu98Lf2 — Ben Rickert (@Ben__Rickert) March 29, 2021



French billionaire Olivier Dassault dies in helicopter crash | eNCA https://t.co/dZe5YZczTx — ASHWANI KUMAR GOYAL (@18AKGOYAL) March 22, 2021

In juli 2019 overleefde miljardair Chris Cline uit Virginia een helikoptercrash niet. Z’n dochter die met hem meevloog, ook niet. Hetzelfde geldt voor Kobe Bryant, de basketbalspeler die ruim een jaar geleden verongelukte met z’n dochter.



