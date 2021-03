Bedrijf moet man 200.000 euro betalen na ontslag door coronaconflict

Een man uit Flevoland krijgt ruim 200.000 euro mee van zijn oude werkgever na een ontslag. Dat heeft de rechter bepaald. De 64-jarige man verloor zijn baan als manager, die hij meer dan dertien jaar uitvoerde, bij een bouwbedrijf met 500 werknemers na een coronaconflict met de directeur.

De kwaliteitsmanager had een smetteloos dienstverband bij het bedrijf, waar hij ook in het managementteam zat. Tot 2020, toen we opeens te maken kregen met een pandemie. De man kwam in conflict met zijn baas, nadat deze het niet zo nauw nam met de coronaregels.

In maart 2020, tijdens de eerste golf, had een collega coronaklachten. Volgens de manager moest deze in quarantaine, maar de directeur was het daar niet mee eens. Een flinke discussie ontstond en de manager kreeg te horen dat als „hem het niet beviel, hij zijn spullen moest pakken en lekker naar huis moest gaan”.

Coronaconflict

Dat deed de manager niet, maar in april volgde een tweede aanvaring. De manager behoorde tot een risicogroep, omdat hij moest worden geopereerd aan zijn luchtwegen. Binnen het bedrijf werden de coronaregels niet nageleefd. Zo vond de directeur het geen goed idee van de manager om op kantoor afstand te houden en in verschillende ruimtes te gaan werken.

De directeur reageerde: „Dit wordt door mij beslist en niet door jou. Corona is maar een griepje en ik laat het bedrijf niet regeren door angst.” Toen de manager liet weten zich er niet prettig bij te voelen door zijn lichamelijke malaise, kreeg hij wederom te horen dat als het hem niet zinde, hij mocht vertrekken.

In juli verliet de man een bedrijfsetentje omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd en diezelfde maand kreeg hij te horen dat hij slechts een kleine bonus zou krijgen. De kwaliteitsmanager meldde zich vervolgens ziek met burn-outklachten. Het bouwbedrijf stuurde vervolgens aan op een ontslag. Toen de man hier niet mee akkoord ging, werd zijn salaris bevroren totdat hij weer op kantoor zou komen werken.

200.000 euro voor ontslagen man

Twee maanden geleden ging het bedrijf naar de rechter om de man te kunnen ontslaan, maar het kwam van een koude kermis thuis. Waar de werkgever claimde dat de werknemer schuldig zou zijn aan werkweigering, dacht de rechter daar anders over. Hij vond dat het bedrijf schuldig was aan onzorgvuldig en nalatig gedrag wat betreft de coronarichtlijnen. Ook was het volgens de rechter kwalijk hoe het bedrijf met de kwaliteitsmanager omging.

De man kan op zoek naar een nieuwe baan, maar niet zonder eerst nog eens 200.000 euro op zijn rekening gestort te krijgen. Dit omvat 38.000 euro ontslagvergoeding, een schadevergoeding van 57.000 euro en een achterstallige bonus van 18.000 euro. Ook moest er nog voor 87.000 euro aan salaris, vakantiegeld en strafverhoging moeten worden betaald. Een duur bezoekje aan de rechter voor het bouwbedrijf.