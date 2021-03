Enschede bloemenwinkels: ‘Pieter Omtzigt kan eigen bloemenwinkel beginnen!’

Politicus Pieter Omtzigt zit er even helemaal doorheen. Mensen dragen hem een warm hart toe, via een kaartje en bloemen, of en/en. Op Twitter worden vele kaartjes en het postadres gedeeld en in bloemenwinkels in Enschede is Pieter Omtzigt het gesprek van de dag.

Ze hebben vandaag twee boeketten bij hem afgeleverd, vertelt Silvana Dettori van Logtenberg Bloemen in Enschede. De eerste klant wist waar hij woonde, de tweede ging per telefoon en vroeg of zíj wist waar hij woonde. „En dat weet ik, dus Pieter Omtzigt heeft in elk geval vandaag al twee boeketten van ons staan, mijn compagnon René heeft ze persoonlijk afgeleverd.” Vrolijke kleuren, omschrijft ze ‘de Omtzigtjes’, „mooie voorjaarsboeketten. De mensen hier in Enschede dragen hem een warm hart toe.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een zeer wel verdiende extra bos bloemen voor @PieterOmtzigt pic.twitter.com/8TAXrR45sx — Classicon2 | Iedere valuta heeft eigen staat nodig (@Classicon2) March 25, 2021

Kaartjes bij bloemen voor Omtzigt

Dat leest ze ook terug in de kaartjes die bij de boeketten gaan. „Ik kan niet zeggen wat er precies op de kaartjes is komen te staan, maar het is in de strekking van ‘doorzetten, je doet het goed’, weet je wel. Hij was ook het openingsgesprek vanmorgen in de winkel, het leeft onder Enschedeërs.”

Zelf heeft ze geen boeket gestuurd, „hij heeft er inmiddels wel genoeg, heb ik gehoord, maar wie weet in de toekomst. Even kijken hoe het zich verder ontwikkelt.” Want dat bloemen een opsteker kunnen betekenen, weet bloemenvrouw Silvana als geen ander. Bloemen houden van mensen, toch? Ze moet lachen, „ja zoiets, al is dat wel echt heel erg jaren zeventig!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog meer bloemen naar Omtzigt

Rozen, tulpen, voorjaarsboeketten… Ook Fleuranthus Bloembinders heeft meerdere boeketten bij Huize Omtzigt afgeleverd, vertelt een medewerker. „Maar niet alleen vandaag, hoor, de afgelopen weken zijn er al heel wat bloemen naar hem toe gegaan.” Bang dat Omtzigt zonder vazen zit, is hij niet. „Het voordeel is dat we onze boeketten op de bloementas bezorgen. Kan hij ze mooi zo neerzetten.” Op de vraag hoeveel bloemen Pieter Omtzigt inmiddels in huis heeft staan, hoeft hij niet lang na te denken. „Laat ik het zo zeggen: ik denk dat hij z’n eigen bloemenwinkel kan beginnen!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kaartjes voor Pieter

Het CDA, de partij waar Pieter Omtzigt aan verbonden is, riep eerder deze week op om een kaartje aan Pieter te sturen. Er werd en wordt massaal gehoor aan gegeven en handgeschreven kaartjes gaan via Den Haag naar Enschede.

„Heel veel dank voor uw inzet, zorg en doorzettingsvermogen”, schrijft Femke Rotteveel, die het voor de zekerheid ook maar even deelt op Twitter. „Ik hoop dat u herstelt en uw waardevolle werk kunt voortzetten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En je kunt inmiddels de kaartjes ook rechtstreeks naar Enschede sturen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heb ik zojuist ook gedaan. CDA deelt overigens dat je kaartjes ook naar het CDA in Enschede kunt sturen. Het adres voor wie dat wil: CDA Enschede, t.a.v. Pieter Omtzigt, Postbus 20, 7500 AA, Enschede. — Suzanna📚 (@Suir19908) March 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

werd dat gefluisterd in CDA kringen? — McAber (@McAbert) March 24, 2021

Sommigen vertrouwen het CDA niet en doen het liever via Twitter, al is het de vraag of Omtzigt, die z’n rust aan het pakken is, dat nu wel leest.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Slimme actie vh. CDA. Gaan we niet in mee. Ik steun Pieter alleen via @PieterOmtzigt — Maurits Fondse – pianist & songwriter (@mauritsfondse) March 26, 2021