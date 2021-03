Weer gevolgen voor Bilal Wahib: blokkade Instagram, promo politie offline

Als er nieuws is rond acteur en muzikant Bilal Wahib, is het nieuws al snel weer oud en het volgende daar. Nu is hij weer geblokkeerd door Instagram en Facebook. Ook de politie vond hem terug in een wervingscampagne. Deze is snel van het internet gehaald.

Bilal Wahib (22) en ook Oussama Ahammoud (20) worden permanent geblokkeerd op Instagram. Dat heeft een woordvoerder van Instagram-eigenaar Facebook bevestigd. Ook op Facebook zijn de twee niet meer welkom.

Video Wahib en minderjarige jongen

Reden van de blokkade is de video die online rondgaat waarop Wahib en Ahammoud een vermoedelijk minderjarige jongen zouden vragen zijn geslachtsdeel te laten zien.

Wahib wordt verdacht van het verspreiden van kinderporno, Ahammoud wordt enkel als getuige gezien. De 22-jarige Wahib is gisteren twee keer verhoord door de politie. Ook Ahammoud meldde zich voor verhoor.



"De politie heeft hier terecht werk van gemaakt", aldus @PeterRdeV over de actie van Bilal Wahib en Oussama Ahammoud. Peter hoopt dat ze de 17.000 euro aan het slachtoffer overmaken. "Het is een uit de hand gelopen grap, maar met hele grote gevolgen." #BEAU pic.twitter.com/3Mi7e8Ye78 — BEAU (@BeauRTL) March 24, 2021

Wahib heeft via zijn advocaat laten weten dat hij veel spijt heeft van zijn actie. Hij noemt het een ‘onbezonnen daad’. Onder meer zijn platenlabel Top Notch zette direct alle activiteiten stil en NPO Zapp haalde hem van het programma Teenage Boss, dat hij presenteerde. AVROTROS heeft laten weten Hunted VIPS online te laten staan. Daarin is zowel Wahib als Ahammoud te zien. Videoland nam dezelfde beslissing over Mocro Maffia.

Wervingscampagne politie

De politieacademie heeft een wervingsfilmpje met daarin Wahib offline gehaald. Dat bevestigt een woordvoerster. „Iemand die als boegbeeld wordt ingezet voor de politie moet van onbesproken gedrag zijn”, zegt zij. „Met de actie is daarin verandering gekomen.”

Wahib werkte eerder mee aan een zesdelige videoserie, genaamd Training Day. Hierin voeren bekende Nederlanders opdrachten uit in politie-uniform. De filmpjes stonden op de site van de politie, maar zijn daar nu verwijderd. Wel staan ze nog op het YouTube-kanaal van Gierige Gasten, onderdeel van Talpa Network. De politie heeft erop aangedrongen de video’s ook hier weg te halen.



@BeauRTL Ik ben al 2 dagen misselijk van deze berichten. Gaat #Beau deze sneue gast(en) een podium geven? Laat hij zich daarvoor lenen?

Boycot Bilal en Oussama bij Beau! Ik kijk niet. #BBB — Leontine (@LeontineKrol) March 25, 2021

Wahib vanavond bij Beau van Erven Dorens

Het ene nieuws volgt dus op het andere. Vanmorgen werd bekend dat pedojagers de acteur zoeken. Het Meldpunt Kinderporno heeft tientallen meldingen gekregen. En ook is er ophef dat Beau van Erven Dorens de veel besproken man vanavond aan laat schuiven in Beau om zijn verhaal te doen. Veel mensen vinden dat vooraf al een ‘klaagzang’ en doen hun beklag op social media met de hashtag #boycotbeau. De talkshow op RTL 4 begint om 22.00 uur.

Wahib en Ahammoud kregen grote bekendheid met hun rol als respectievelijk Moshin ‘Mo de Show’ Kaddouri en Youssef ‘Muis’ Taheri in Mocro Maffia. Daarnaast timmert Wahib flink aan de weg als muzikant. Met de nummers Tigers, Video Vixen en 501 scoorde hij grote hits.