Man uit Urk aangehouden voor inrijden op PowNed-journalist

Een 35-jarige man uit Urk is gisteravond aangehouden omdat hij bewust een journalist zou hebben aangereden. Die aanrijding vond gisteren plaats bij de Sionkerk in Urk. Het staat zelfs breed uitgemeten op beeld: te zien is hoe een man in een zilveren BMW inrijdt op een verslaggever van omroep PowNed. Nadat de bestuurder uitstapt, is ook zijn gezicht te zien.

Gisteren ging de kerk in Urk toch open, ondanks de strenge coronaregels. Juist omdat de Urkers hun geloof boven de regering plaatsen, kwamen er veel journalisten op af. Maar dat werd absoluut niet gewaardeerd. De PowNed-verslaggever werd niet alleen aangereden, maar door twee andere kerkgangers ook nog geschopt en geslagen. Bij Humberto deed hij gisteravond zijn verhaal. Meerdere gasten aan tafel, waaronder de directeur van PowNed, uitten hun onvrede over het optreden (of gebrek daaraan) van de politie.



Second journalist assaulted near church at Urk A second journalist, Mark Baanders from PowNed, has been assaulted by churchgoers after he harrased them about "attending church during a pandemic". pic.twitter.com/whqwQgVmd6 — Tony (@Mrtdogg) March 28, 2021

Agent ‘wilde rust bewaren’

Op het moment van de aanrijding greep de politie niet in, ook al stond er een agent vrijwel naast de auto. Een woordvoerder laat nu weten dat ze niet ingrepen omdat de politie de rust wilde bewaren. Wel ging de politie gisteren met de verdachte in gesprek.

Ook in Krimpen aan den IJssel ging het mis. Daar kreeg een verslaggever van RTV Rijnmond klappen toen hij bij de Mieraskerk stond. Die kerk ontving gisterochtend ook enkele honderden gelovigen. De politie heeft nu een 43-jarige man uit Krimpen aangehouden. Hij is weer vrijgelaten en moet zich op een later moment verantwoorden bij de officier van justitie.



De pijn is weg maar ben nog steeds geschokt – ben vanochtend tijdens mijn werk aangevallen door een kerkganger in Krimpen @RTV_Rijnmond – meer hierover op https://t.co/5yHj38zkri -nu eerst aangifte doen pic.twitter.com/8VJR5np17j — Jacco van Giessen (@jaccovangiessen) March 28, 2021

Hoofdredacteuren willen gesprek met politie

Uit de politiek klonken al verontwaardigde reacties, en nu reageert ook het Genootschap van Hoofdredacteuren geschokt op het geweld. Daarom wil het Genootschap op korte termijn in gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie, en wil met name praten over het „gebrekkige” optreden van de politie ter plaatse.

„Deze directe aanvallen op de journalistiek zijn niet aanvaardbaar en een aantasting van de persvrijheid in Nederland”, meldt het Genootschap. „De politie was maar zeer beperkt aanwezig en trad pas later op tegen verdachten. En dat terwijl de journalistiek voortdurend te maken heeft met intimidaties, agressie en bedreigingen en er in Urk eerdere incidenten zijn geweest.”

Het Genootschap zegt dat het de verklaring van de gemeente Urk, de politie en het OM niet kan accepteren dat er niet direct is ingegrepen om escalatie te voorkomen en de rust te bewaren. „De journalistiek is een fundament van onze democratie en moet niet alleen in woorden of achteraf, maar vooral ook ter plekke, als het erop aankomt, worden beschermd.”