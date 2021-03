Woedende reacties op mishandeling journalisten: ‘Kan je zó naar de kerk?’

In de Tweede Kamer is met woede en onbegrip gereageerd op de mishandeling van journalisten bij kerken in Urk en Krimpen aan den IJssel. PvdA-leider Lilianne Ploumen spreekt van ‘ontoelaatbaar gedrag’.

In beide plaatsen openden kerken zondag hun deuren voor alle kerkgangers ondanks herhaalde oproepen van onder anderen premier Mark Rutte om dat in verband met het coronavirus nog niet te doen. Eerder deze week noemde hij de opening ‘egoïstisch en onverantwoord’.

Journalisten die vanmorgen verslag deden van de kerkopeningen, werden door een aantal kerkgangers mishandeld. Op Urk reed iemand een verslaggever van PowNed aan en in Krimpen aan den IJssel werd een journalist van RTV Rijnmond geschopt.

‘Stop met fysieke kerkdiensten’

„Je blijft met de handen van anderen af”, zegt Ploumen op Twitter. „Laat journalisten hun werk doen.” Zij benadrukt daarnaast dat de coronaregels er voor iedereen zijn. „Dus stop met fysieke kerkdiensten.”

„Enkele kerkbezoekers menen boven de wet te staan”, zegt VVD’er Jeroen van Wijngaarden. „Dat staan zij niet. Breng de geweldplegers voor de rechter. Kerkbezoek maakt je niet immuun, maar juist kwetsbaar voor het virus.” Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren kan naar eigen zeggen een vloek ‘nog net’ onderdrukken. „Maar blijf met je poten van verslaggevers af!”



Sidney Smeets, die woensdag beëdigd wordt als Kamerlid voor D66, noemt de mishandeling van journalisten een aantasting van de rechtsstraat. „Onacceptabel en ook een aantasting van de rechtsstaat als journalisten niet meer hun werk kunnen doen zonder mishandeld en bedreigd te worden.” Smeets zegt de beelden ‘schokkend’ te vinden.

‘Kan je zó naar de kerk?’

Fractievoorzitter van ChristenUnie en SGP bij de Zuid-Hollandse Provinciale Staten Nico de Jager twittert zondag dat journalisten belagen echt niet kan. „Triest nieuws kerk #urk #krimpen. Past totaal niet bij ‘naaste lief hebben’. Kan je zó naar de kerk?”, vraagt hij zich af.



Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) spreekt zich in een reactie uit tegen het geweld. Algemeen secretaris Thomas Bruning: „Dieptriest wat hier is gebeurd. Er zijn steeds meer groepen die denken dat ze zich kunnen permitteren om verslaggevers op asociale wijze in de weg te zitten. Dat kan niet, en dat mag niet. Dit mag nooit normaal worden.” Bruning vindt het een goed signaal dat de politie in Rotterdam meteen een verdachte heeft opgepakt. Wel verbaast het hem dat de politie op Urk niet meteen leek in te grijpen toen een auto tegen een PowNed-verslaggever aanreed. „Ik mag hopen dat die man nog vandaag naar het politiebureau wordt gehaald.”



Ook omroepbaas Dominique Weesie van PowNed is verontwaardigd over het optreden van de politie. De geweldplegingen vragen volgens hem om „keihard ingrijpen, hetgeen vanochtend op Urk, maar ook in Krimpen aan den IJssel, is nagelaten.” Hij zegt dat hij dat de politie kwalijk neemt.

De-escaleren was prioriteit

Dat er niet direct is overgegaan tot aanhouding voor het aanrijden van de verslaggever, komt omdat de politie de rust wilde bewaren. dat zegt een woordvoerder van de politie. „Gelukkig is niemand gewond geraakt. Op dat moment was onze prioriteit de-escaleren. Maar als er vervolgstappen nodig zijn, gaan we die zeker nemen.” De gegevens van de betrokkenen zijn bekend. „We onderzoeken wat er is gebeurd en hoe dat is gegaan, en nemen daarna eventuele vervolgstappen.”

Het bestuur van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel heeft excuses aangeboden aan de verslaggever van RTV Rijnmond, Jacco van Giessen, en gaat met de dader in gesprek. „Ik accepteer alleen excuses van de dader”, reageert de verslaggever op de site van RTV Rijnmond.