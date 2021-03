Aangevallen journalist bij Humberto: ‘Drie keer keihard getrapt’

Gisteravond bij Humberto schoof Mark ‘Slijptol’ Baanders aan, de journalist van PowNed die bij een kerkdienst op Urk belaagd werd door een kerkganger. „Mensen waren sowieso niet van mij gediend”, begint Baanders zijn verhaal over de aanval.

Hij werd getrapt en er reed een auto op hem in. Wel is hij er, zegt host Humberto Tan, „nog nuchter onder”. Dat komt volgens de PowNed-verslaggever vooral omdat het inmiddels „zestien uur geleden” is.En hij „kan wel tegen een stootje”. Humberto vraagt zich af, omdat hij weet hoe televisie gemaakt wordt, of de aanval het ‘algemene beeld was’. Volgens de PowNed-verslaggever was dus eigenlijk niemand daar van hem gediend, omdat ze hun overtuiging belangrijker vinden dan het volgen van de coronamaatregelen.



Goed voorbeeld voor z'n dochter hoor… meneer de agent heeft er zo te zien ook veel zin in. #URK @PowNed pic.twitter.com/3wvYMMQwpW — Rens (@Voetbalisgeloo1) March 28, 2021

„Ik heb ook mensen gehad die de kaken stijf op elkaar houden en niks zeggen”, vertelde Baanders. Maar „dat is geen televisie”. Er was dan ook maar één persoon die de journalist netjes te woord stond. „Dat is er één gebleven, van de honderd”.

‘Drie keer keihard getrapt’

Een kerkganger in een BMW reed niet alleen in op de journalist, maar gaf ook nog eens gas bij. Er stond een politieagent bij, maar die deed volgens Baanders weinig. „Sterker nog, dit was niet het eerste incident.” Toen hij net aankwam bij de kerk, stond er namelijk een groepje „beschermheren van de betreffende parkeerplaats” die zeiden dat Baanders Urk niet in een kwaad daglicht mocht zetten. „Dat deden ze op een licht intimiderende toon, dat ik in ieder geval wist dat ik eigenlijk moest maken dat ik wegkwam.” Maar het was volgens de verslaggever niet zijn intentie om het dorp in een kwaad daglicht te zetten.

Dus hij bleef staan, om verhaal te halen. Toen werd eerst zijn cameraman, die volgens hem „al helemaal niks” met de situatie te maken heeft, aangevallen. Hij werd met een vuist op zijn achterhoofd geslagen. De PowNed-verslaggever rende eropaf en dat heeft hij moeten bekopen met zelf het doelwit worden. „Waardoor ik tot driemaal toe keíhard ben getrapt.” Van die trappen voelde hij op het moment weinig, door de adrenaline. „Ik ging niet zelf ook in de aanval, dat lijkt me niet het handigste moment”, besloot hij toen.



Journalist aangevallen door kerkgangers . In zo'n land leven we dat kerkgangers geweld mogen gebruiken lijkt mij dat het tijd wordt dat de uitzondering positie van de kerk per direct stopt. Kerken moeten zich gewoon aan de regels houden net als iedereen #Humberto — theadora (@petradora1234) March 28, 2021

‘Geen beveiliging meegestuurd’

De directeur van PowNed, Dominique Weesie, schoof ook aan. Humberto vraagt aan hem of hij heeft overwogen mensen niet te sturen, of beveiliging mee te sturen, zoals de NOS dat doet. Nee, zegt Weesie, en hij vertelt dat hij het voorval ook heeft besproken met collega’s van RTL. „Zij zeiden: Wij hebben de situatie eigenlijk ook verkeerd ingeschat.” Achteraf bleek beveiliging misschien juist wel een handige keuze. „Zo ver zijn we dus al: dat we op zondagochtend naar een kerkdienst gaan en dat we dan moeten besluiten ‘nemen we wel of geen beveiliging mee?'”.

„Geweld tegen journalisten neemt toe en daar moet keihard op worden ingegrepen”, vindt Weesie. Volgens de directeur van PowNed is het ook kwalijk dat er slechts één agent aanwezig was, een wijkagent, die niet ingreep. „Later kwam de politie met een statement dat ze de-escalerend wilde optreden.” Humberto leest dat statement voor, waaruit inderdaad blijkt dat de politie „bij deze specifieke situaties” besloot niet in te grijpen. Terwijl dit juist geldt als een escalatie.

Humberto: ‘Iemand aanrijden, daarna gewoon de kerk in’

Volgens Humberto is het vooral kwalijk dat er tijdens de aanrijding een agent aanwezig is, het ziet gebeuren, en alsnog niks doet. Maar als je met je telefoon in de auto zit je (terecht) een boete krijgt, omdat je misschien iemand aanrijdt. Leg je je telefoon weg en rijd je opzettelijk iemand aan? Dan mag je gewoon de kerk in.



Urker privilege? Je mag een verslaggever schoppen in de buik, slaan, met kind roken in de auto en vervolgens tegen een verslaggever aanrijden…De politie staat er bij en kijkt er naar. Letterlijk. — Humberto Tan (@HumbertoTan) March 28, 2021

Als laatste laat Humberto de beelden zien van het schoppen, en die zijn flink heftig. De PowNed-verslaggever zet het op een rennen, maar de Urkers rennen al schoppend achter hem aan. „Als jullie mans genoeg zijn om naar de kerk te gaan, ben ik toch ook mans genoeg om hier te staan”, roept hij ze toe. Op dat moment grijpt de wijkagent wel in, maar het kwaad is al geschied.

Wil je de gehele uitzending van Humberto terugkijken? Dat kan hier. Als je alleen het stuk van Baanders wil zien, doe je dat hier.