Veel hilariteit om schip in Suezkanaal, dat inmiddels weer drijft

Goed nieuws! Het schip dat al bijna een week de belangrijke vaarroute door het Suezkanaal blokkeert, de Ever Given, is afgelopen nacht iets van zijn plek gekomen. Het schip drijft inmiddels weer. Maar of de problemen nu helemaal zijn opgelost? Nee.

Dat zegt topman Peter Berdowski van maritiem dienstverlener Boskalis. Het wordt volgens hem namelijk nog een hele klus om het voorsteven van het schip los te krijgen.

Met de hulp van een zware sleepboot lukte het vannacht dan ein-de-lijk om het achtersteven los te krijgen, zei Beredowski in het Radio 1 Journaal. Daarmee is de hoek van het schip zoals die vastligt van 30 graden naar 10 graden gedraaid. Maar de moeilijkste klus komt nog: het loskrijgen van het voorsteven. Die zit vast als een „walvis vastzit op het strand” en het wordt een hels karwei om die over de kleilaag heen te schuiven.

Hier kun je zien of het schip nog vast zit. Het antwoord? Soort van. Ook kun je zien hoeveel de duurste file ooit ons tot nu toe heeft gekost, zo’n 48 miljard euro.



Watch: Ships blow their horns moments after #EverGiven is re-floated, almost one week after it had blocked the #SuezCanal. https://t.co/PmPvRx2o5B pic.twitter.com/YsaPSDWYQH — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 29, 2021

Schip in Suezkanaal losmaken ‘tijdrovende klus’

Later op de ochtend komt er een tweede zware sleepboot, om het schip helemaal los te krijgen. Daarbij zal er met grote kracht water onder het schip worden gespoten om zand en klei weg te spoelen. Als het niet lukt om op deze manier de voorkant van het schip vrij te krijgen, dan zullen er mogelijk containers van de voorkant van het schip afgetakeld moeten worden.

Dat laatste is volgens Beredowski een monsterklus, omdat dit midden in de woestijn moet gebeuren, waarbij de harde wind in het nadeel van de operatie is. „Een tijdrovende klus” voorspelt de Boskalis-topman ook. De containers zouden met een grote kraan mogelijk van het schip kunnen worden geplukt en op een ander schip worden geladen.

‘Ga m’n kinderen vertellen dat dit de Ever Given was’

Beredowski hoopt dat het zover niet komt en dat de Ever Given met trekkracht van zijn plek komt. „Er zit beweging in. Dat is het goede nieuws”, zegt hij. „Maar ik zou de situatie niet willen vertalen dat het vanaf nu appeltje-eitje is.” Makkelijk of niet: Twitter gaat in ieder geval los. Nu er weer wat beweging in de drijvende blokkade zit, weten mensen niet hoe snel ze er een meme van moeten maken.

Zoals deze Pride-boot, bijvoorbeeld: „Ik ga mijn kinderen vertellen dat dit de Ever Given was.”



Zware sleepboten gebruiken om de Ever Given los te krijgen? Nee hoor, zegt Neville, gewoon wat WD-40 erbij en je bent binnen no-time klaar.



Vertragingen

De blokkade van het Suezkanaal kostte zo’n 337 miljoen euro per uur (!) en zorgde ook voor heel wat vertraging bij pakketjes, vooral items uit bijvoorbeeld China. Eén positieve noot: je kunt het schip mooi als smoesje gebruiken als je te laat bent op school of op je werk, meent Yannick.



#suezcanel #EVERGIVEN #putitback

My dad: Tell me why you were late to school and it better be a good excuse Me: pic.twitter.com/hrz2UNRgcu — Internet/gamer talker boi #StopAsianHate (@yannick_yim) March 29, 2021

En tot slot nog een andere oplossing voor de blokkade: monsters als Godzilla gewoon het hele zooitje uit elkaar laten scheuren, of Superman even bellen en hem de Ever Given laten optillen.