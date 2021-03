Coronavirus bereikte mens vermoedelijk via twee diersoorten, dit zijn ze

Die lockdowns, vele zieken en failliet-gaande bedrijven en horeca: waar hebben we dat eigenlijk aan te danken? Nou, in een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie staat dat het coronavirus de ‘schuld’ is van vermoedelijk twee diersoorten.

WHO-experts hebben het ontstaan van het coronavirus onderzocht in China, en volgens hen is het waarschijnlijk dat het virus van een vleermuis naar een ander dier en vandaar naar de mens is overgegaan. Het ‘eten van een vleermuis’, zoals veel mensen dachten, ligt dus niet ten grondslag aan het coronavirus. Ook is het erg onwaarschijnlijk dat het virus in een laboratorium in Wuhan per ongeluk is overgesprongen. Dat staat in een WHO-rapport dat het Franse persbureau AFP heeft gezien.



Meer onderzoek naar oorzaak coronavirus

Maar de experts vinden wel dat ze niet voldoende vrij hebben kunnen werken in Wuhan. Ze willen dus meer onderzoek doen. Toen het virus voor het eerst opdook in China, eind 2019, probeerden de autoriteiten feiten over het coronavirus geheim te houden. Klokkenluiders werden aangepakt.

Pas toen er een echte epidemie ontstond in Wuhan, wezen ze een mogelijke oorzaak aan. De markt in Wuhan, waar onder meer dieren werden verkocht. Toen ontstond ook het idee dat het virus van een vleermuis kwam en zo op de mens is overgegaan. Daar zit dus een kern van waarheid in, maar eerst sprong het coronavirus over op een ander dier. Welk dier dat is, hebben ze nog niet bekendgemaakt.

Lockdown

Wat we nu vooral merken van die twee diersoorten, is de lockdown. Die zal nog wel even duren, en met Pasen zitten we niet op het terras. Wel staat ons deze week een verandering te wachten: de avondklok verschuift. Je hoeft nu niet om 21.00 uur, maar ‘pas’ om 22.00 uur binnen te zijn. Dat komt mede door de zomertijd, die afgelopen zaterdag op zondag inging.

Op dinsdag 13 april is er opnieuw een corona-persconferentie. Alle nu geldende coronamaatregelen lees je op de site van de Rijksoverheid.