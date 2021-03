Kerkgangers Urk en Krimpen vallen verslaggevers aan

In Krimpen aan den IJssel en Urk zijn de kerken vanochtend weer voor iedereen geopend, ondanks de coronamaatregelen. Tientallen kerkgangers kwamen op de diensten af, een paar van hen vielen daarbij verslaggevers aan. Zo kreeg een verslaggever van RTV Rijnmond een trap en een klap van een kerkganger bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel.

Later hield de politie daarvoor een 43-jarige man uit Krimpen aan. Ook in Urk was het raak: een verslaggever van PowNed werd daar, bij de Sionkerk, geschopt en geslagen.

Volgens een politiewoordvoerder stond in Krimpen aan den IJssel de verslaggever van RTV Rijnmond iemand te interviewen, toen de kerkganger eraan kwam en de verslaggever een trap en een klap gaf. RTV Rijnmond meldt zelf dat de verslaggever van achteren geduwd en getrapt werd en in zijn buik werd getrapt. Het voorval staat op camera, meldt de omroep. De Rijnmond-verslaggever doet aangifte.



De pijn is weg maar ben nog steeds geschokt – ben vanochtend tijdens mijn werk aangevallen door een kerkganger in Krimpen @RTV_Rijnmond – meer hierover op https://t.co/5yHj38zkri -nu eerst aangifte doen pic.twitter.com/8VJR5np17j — Jacco van Giessen (@jaccovangiessen) March 28, 2021

Verslaggevers geschopt en geslagen

Verslaggever Jacco van Giessen heeft excuses gekregen van het bestuur van de Mieraskerk. Ook gaat hij met de dader in gesprek. „Ik accepteer alleen excuses van de dader”, zegt de verslaggever daarover. In een tweet over de aanhouding van de 43-jarige man schrijft de politie Rotterdam: „Laat journalisten hun werk doen.”

En op Urk werd een cameraman van PowNed belaagd: hij werd geschopt en geslagen. Volgens een politiewoordvoerder werden de hulpdiensten gewaarschuwd over „wrijving” tussen aanwezige journalisten op straat en voorbijgangers. „We zijn erbij om te zorgen dat de journalisten hun werk kunnen doen”, zegt de politiewoordvoerder.

Wat precies in Urk is voorgevallen, weet de politiewoordvoerder niet. „Het is nu weer redelijk rustig. De kerkdienst is bezig.”



‘Geloof in God belangrijker dan regering’

Veel kerkgangers, tientallen van hen in zowel Urk als Krimpen aan den IJssel, komen op de diensten af. Ondanks de coronamaatregelen „Het geloof in God is belangrijker dan de regering”, zegt een 20-jarige kerkganger in Krimpen aan den IJssel daarover.

Bij de Mieraskerk zei een hulpkoster dat mensen bij elkaar kunnen komen in drie verschillende zalen: de kerkzaal en twee zaaltjes erbij. Volgens hem kwamen er ieder weekend al mensen in kleinere groepen naar de kerk. Daaruit zouden weinig tot geen besmettingen zijn voortgekomen. De kerkenraad heeft daarop besloten iedereen weer uit te nodigen, zegt de hulpkoster.

„Dat is het bewijs dat de Heer goed voor ons zorgt”, zei de hulpkoster verwijzend naar het uitblijven van veel besmettingen eerdere zondagen. „We zullen in de kerk ook bidden of de Here ons wil bewaren.” Wel houden de kerkgangers afstand en staan er ontsmettingspompjes, zegt de koster. Mondkapjes zijn niet verplicht en er wordt (ook tegen de regels in) gezongen.

Op de vraag waarom de kerkdienst niet vanuit huis kan worden gevolgd, zei de koster: „Maar de kerk is niet thuis. De kerk is de plek waar de Heer ons wil spreken. Want de Heer is onze Koning.”



1. Ontoelaatbaar gedrag in Urk en Krimpen, je blijft met je handen van anderen af.

2. Laat journalisten hun werk doen.

3. De coronaregels zijn er voor ons allemaal, dus stop met fysieke kerkdiensten. https://t.co/c0HfZKyZAC — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) March 28, 2021

‘Niet raar opkijken als een auto op jullie inrijdt’

Afgelopen zondag waren de kerkgangers op Urk nog in tweeën geknipt, vertelde een oudere kerkganger. De ene groep mocht dan ’s ochtends, de andere groep in de avond. „Je moet de mensen hierin vrijlaten”, zei hij over de nieuwe maatregelen van zijn kerk. Angst voor het virus heeft hij niet. „Ik heb het al gehad en mijn vrouw ook.” Hij is twee weken zwaar ziek geweest, vertelde de man. Pers is niet toegelaten, maar via de kerktelefoon is de dienst te volgen. In de Sionkerk werd uit volle borst gezongen, wat ook eigenlijk niet mag.

Een plaatsgenoot zei dat de pers, die in groten getale aanwezig is bij de kerk, de zondagsrust verstoort. „Je moet niet raar opkijken als straks iemand met een auto op jullie inrijdt”, zei hij, wijzend naar een cameraploeg.