Coronamaatregelen: al paasvakantie in België, happy monday in Engeland

België gaat weer even op slot, in Engeland vieren ze happy monday met versoepelingen. Als het om coronamaatregelen gaat, is het net als in Nederland nog altijd even passen en meten.

De basisscholen en het voortgezet onderwijs in België hebben vanaf vandaag een week eerder dan gepland vakantie. De overheid besloot de paasvakantie naar voren te halen vanwege de recente heropleving van het coronavirus in België.

Coronamaatregelen korte tijd aangescherpt

België gaat, als het om coronamaatregelen gaat, weer even verder op slot. Er wordt een ‘paaspauze’ genomen bij onze zuiderburen. Het aantal ziekenhuisopnames, maar ook de besmettingen met het coronavirus, blijven in België stijgen. De niet-noodzakelijke winkels mochten vanaf zaterdag zoals in Nederland alleen op afspraak open. De grote winkels voor maximaal vijftig mensen tegelijk. Het leverde een bijzonder rustig beeld in de winkelstraten op. De niet-medische contactberoepen als kappers zijn voorlopig voor vier weken dichtgegaan. Het lager en voortgezet onderwijs heeft een week eerder paasvakantie. Dat heeft het Overlegcomité van de zes regeringen besloten na een spoedbijeenkomst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

LIVE. Persconferentie over de beslissingen van het Overlegcomité | Conférence de presse annonçant les décisions du Comité de concertation. https://t.co/txmWmdquw4 — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) March 24, 2021

Er is volgens premier Alexander De Croo gekozen voor een „korte pijnperiode, een paaspauze” in de hoop de opflakkering terug te dringen.

‘Besmettingscijfers bij tieners enorm’

Sluiting van de scholen was een flink discussiepunt. Maar met de paasvakantie in zicht is besloten van die vrije dagen te profiteren en de lessen vanaf vandaag al op te schorten en niet vanaf Goede Vrijdag. „We zien dat bij tieners de besmettingscijfers enorm hoog zijn. Maar de bedoeling is dat scholen vanaf 19 april opnieuw open kunnen”, zei De Croo na afloop van het Overlegcomité.

Het aantal personen met wie Belgen buiten hun gezin in de buitenlucht mogen afspreken wordt weer teruggeschroefd van tien naar vier personen. „We zien dat onze mobiliteit weer is gestegen en het aantal contacten ook”, aldus de premier. Hij zei dat het weer uitbreiden van beperkende maatregelen „een moeilijke beslissing” was. „Ik begrijp dat het voor veel mensen een ontgoocheling is.” Afgelopen vrijdag werd al een reeks aangekondigde versoepelingen uitgesteld, waaronder de heropening van de pretparken vlak voor de paasvakantie. Een aantal coronamaatregelen blijft, zoals de avondklok. Ook niet-noodzakelijke reizen vanuit België blijven tot 19 april verboden. De Croo kondigde aan dat de controle daarop tijdens de paasvakantie wordt opgevoerd.

Momenteel liggen in België 2402 mensen in het ziekenhuis, van wie 601 op de ic. Tussen 14 en 20 maart steeg het gemiddelde aantal besmettingen elke dag met 4158 gevallen. Dat is 40 procent meer dan in de week ervoor. Meer over de coronamaatregelen in België lees je hier.

Coronamaatregelen in Engeland

Engeland heeft vandaag een grote stap gezet met de coronamaaregelen. De lockdown wordt versoepeld. Engelsen hebben geen geldige reden meer nodig om hun huis te verlaten. Sommige media spreken over een ‘Happy Monday’.

Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Het land heeft met ruim 126.000 sterfgevallen het hoogste dodental van Europa gemeld, maar is daar inmiddels ook koploper op vaccinatiegebied. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar het vaccineren op gang is, maar nog geen verwachte stroomversnelling kent. Ruim 30 miljoen Britten hebben al een eerste dosis van een coronavaccin gehad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ahead of outdoor organised sport returning across England tomorrow, good luck to everyone getting back to the sports you love – from football to netball and much more. After a difficult few months, it’s great that so many will be able to get back out there. pic.twitter.com/dPED46vpPp — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 28, 2021

De Britse regering durft het nu aan om geleidelijk de lockdown te versoepelen in Engeland. Daar mogen mensen nu weer buiten afspreken in groepjes van maximaal zes mensen of een onbeperkt aantal personen uit twee huishoudens. Ook mogen sportlocaties in de buitenlucht weer open, zoals tennis- en golfbanen.

Volgende versoepelingen in winkels en horeca

Sommige ingrijpende maatregelen blijven nog wel van kracht. Zo mogen Engelsen binnenshuis nog geen gasten ontvangen, al zijn daar wel uitzonderingen mogelijk. Het plan voor de versoepeling van de lockdown bestaat uit meerdere stappen. Die hebben alleen betrekking op Engeland. Schotland, Wales en Noord-Ierland gaan over hun eigen planning.

Bij de volgende stap in het versoepelingsplan gaan alle winkels weer open. Horeca mogen dan weer klanten bedienen in de buitenruimte. De exacte datum staat nog niet vast, maar het gaat naar verwachting niet voor 12 april gebeuren. De laatste stap is het opheffen van alle beperkingen op sociale contacten. Dat zou na 21 juni kunnen gebeuren.