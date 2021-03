Coronabesmettingen gestegen, RIVM noemt vooruitzicht ‘nog niet goed’

Het vooruitzicht is nog niet goed. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar aanleiding van de wekelijkse corona-update.

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week verder gestegen. Afgelopen week waren er bijna 32.000 coronatesten positief; een toename van zeven procent ten opzichte van een week eerder. Het is daarmee het hoogste aantal sinds eind januari.

Het aantal ziekenhuisopnames bleef met 1133 ongeveer gelijk. Van deze patiënten werden er 224 op de ic opgenomen, net iets minder dan een week eerder. Ook overleden afgelopen week minder mensen die het virus hadden opgelopen dan in de voorgaande week: 309 tegen 418.

RIVM: Meer testen

Het RIVM meldde in de vorige weekcijfers een stijging van 19 procent ten opzichte van de week daarvoor. Voor het eerst sprak het instituut toen expliciet van een „derde golf” van coronabesmettingen.

In de afgelopen zeven dagen werden 20 procent meer testen afgenomen dan een week eerder. Kinderen worden vaker getest sinds de heropening van de basisscholen en kinderdagverblijven, maar ook in andere leeftijdsgroepen ziet het RIVM een stijging. Het aandeel positieve uitslagen is wel gedaald, van 10 procent naar 9 procent.



Reproductiegetal boven de 1

Het zogeheten reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is gestegen tot duidelijk boven de 1: het RIVM becijfert het op 1,14. Dat wil zeggen dat iedere 100 mensen die het virus bijdragen 114 anderen besmetten. Het reproductiegetal was in het vorige weekrapport nog 0,99. Dit is het gemiddelde cijfer voor alle varianten van het virus.

De ‘oude’ varianten van het coronavirus verspreiden zich minder snel dan de mutaties die voor het eerst werden ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Voor de Britse variant heeft het RIVM het reproductiecijfer op 1,26 vastgesteld. Dat was 1,14. Voor het eerst hebben de onderzoekers van het instituut ook een schatting gemaakt voor de Zuid-Afrikaanse variant. Die komt nog niet veel voor in Nederland, maar heeft een geschat reproductiegetal van 1,37.

Meer contacten

Het RIVM wijst erop dat mensen meer contact met elkaar hebben doordat diverse maatregelen zijn versoepeld. Dat kan leiden tot meer coronabesmettingen. „Het is om die reden des te belangrijker je zo goed mogelijk aan de basismaatregelen te houden”, benadrukt het instituut. Dat betekent dus contacten met anderen beperken, anderhalve meter afstand houden, thuiswerken en je laten testen bij klachten, ook als die mild zijn.

Lichtpuntjes zijn er ook. Zo daalt het aantal besmettingen in verpleeghuizen en nam het ook onder 70-plussers licht af. In alle andere leeftijdsgroepen waren juist meer besmettingen. Het RIVM liet al eerder weten in verpleeghuizen de eerste effecten te zien van de vaccinatiecampagne.