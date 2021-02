Leerplichtambtenaar niet direct in actie na heropening scholen

Ouders die hun kind ondanks de heropening van de basisscholen toch thuishouden, bijvoorbeeld uit angst voor het coronavirus, hoeven niet direct voor de leerplichtambtenaar te vrezen. „Hoewel de leerplichtambtenaar een rol kan spelen in het gesprek tussen de school en ouders, wordt er niet handhavend opgetreden.” Dat meldt het ministerie van Onderwijs in een document met vragen en antwoorden over de openstelling.

Kinderen met klachten, ook al is het maar een snotneus, moeten sowieso thuisblijven. Als kinderen vanaf maandag niet op school verschijnen omdat hun ouders het niet aandurven, moeten de scholen contact leggen en samen naar een oplossing zoeken. Een alternatief onderwijsprogramma is dan één van de opties. Pas als dit alles niet helpt én het kind niet deelneemt aan het aangeboden onderwijsprogramma, moet de school het verzuim melden.

Angst voor corona

Verder raadt het ministerie scholen aan om samen om met andere organisaties, bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg, te kijken hoe de angst voor corona kan worden verminderd. Ook benadrukt het ministerie nog eens dat kinderen veel minder bijdragen aan de verspreiding van het virus dan volwassenen. Dit geldt volgens het ministerie ook voor de nieuwe varianten.



Witte rook over het niet handhaven van de #leerplicht. In de Q&A van @minocw

staat nu duidelijk dat er niet wordt gehandhaaft door de leerplichtambtenaren als kinderen thuisblijven uit angst voor corona. #schoolopening #Corona Pagina 6:https://t.co/qM9eZD189E https://t.co/2NwvCo7Fud — Lobke Vlaming (@lobkevlaming) February 6, 2021

Brabant

Maandag moeten scholen weer opengaan en de gewone lestijden aanhouden. Maar niet alle scholen zijn dat van plan. Zo hebben in Brabant meerdere scholen aangegeven dat ze hun deuren gesloten houden. Ook zijn er scholen die halve dagen les willen gaan geven. „Hierop kunnen kleine uitzonderingen gelden als het gaat om gespreide begin- en eindtijden en het aanpassen van het rooster voor gymles om contact tussen groepen leerlingen te beperken”, zegt het ministerie daarover.

Demissionair premier Mark Rutte zei afgelopen week dat weigerende scholen niet direct een boete zullen krijgen. „Maar er is wel gewoon een onderwijsplicht en de scholen moeten op een gegeven moment wel open”, voegde hij eraan toe.