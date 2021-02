RIVM ziet ‘derde golf’ coronabesmettingen over Nederland rollen

Je hebt misschien nog het gevoel vol in de tweede golf te zitten, toch heeft het RIVM het al over de derde golf. Maar die is gelukkig nog niet heel hoog.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreekt nu van een „derde golf” van coronabesmettingen. De term valt twee keer in het nieuwsbericht over de laatste weekcijfers, waarin het instituut vandaag een toename in de besmettingen van 19 procent rapporteerde.

„Omdat het grootste gedeelte van de bevolking nog niet gevaccineerd is, is het van groot belang om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen en deze derde golf zo laag mogelijk te houden”, schrijft het RIVM. Het is voor zover bekend de eerste keer dat die term valt in de officiële weekberichten van de instantie, die een belangrijke rol speelt in de bestrijding van de pandemie.



Die derde golf had al veel hoger kunnen zijn, stelt het RIVM. De strenge maatregelen hebben de verspreiding van het virus flink afgeremd. Het zo laag mogelijk houden van het aantal besmettingen „kan alleen als een versoepeling met grote voorzichtigheid en stapje-voor-stapje gaat”, waarschuwt het instituut.

Op social media voelden sommigen de golf al eerder aankomen. Anderen hebben er zo hun twijfels bij. „De tweede is nooit afgevlakt.”



We zitten niet in een derde golf, de tweede is nooit afgevlakt.

Verder is de """strategie""" nog steeds om het virus 'gecontroleerd' rond te laten gaan onder de bevolking en te sturen op ziekenhuisbedden.

Versoepelingen

Vrijwel gelijktijdig met de waarschuwing kwam via ingewijden het bericht naar buiten dat het kabinet niet alleen de middelbare scholen weer de deuren laat openen, maar meer versoepelingen wil doorvoeren. Zo zou het kabinet ook mensen met contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten en massagesalons weer aan het werk willen laten.

Een woordvoerder wijst op de opmars van de Britse variant, die besmettelijker is dan de ‘oude’ variant van het virus en een zogeheten reproductiegetal van boven de 1 heeft. Volgens de laatste cijfers staat het op 1,14. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 114 anderen besmetten.

Duitsland ook

Ook Duitsland zit in de dritten Welle. De Duitse bondskanselier Merkel heeft dat tegen haar christendemocratische partijgenoten gezegd tijdens een vergadering, melden ingewijden.



Merkel benadrukte steeds dat een derde golf besmettingen moest worden voorkomen, en waarschuwde speciaal voor de mutaties van het coronavirus. Berlijn kondigde daarom eind vorig jaar een reeks drastische maatregelen af. Onlangs werden de eerste versoepelingen besloten, zoals de opening van scholen en kapsalons.

Wat betreft het aantal tot nu toe geregistreerde besmettingen, doet Duitsland het internationaal gezien nog steeds redelijk. Per miljoen inwoners zijn er iets meer dan 28.500 positieve gevallen, in Nederland bijvoorbeeld bijna 62.000. En wat het aantal coronadoden per miljoen inwoners betreft, staat de Bondsrepubliek op 820 tegen 889 in Nederland.