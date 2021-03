Politie vindt dode baby in achtertuin in Gelderse ‘s-Heerenberg

De politie vond maandagmiddag een dode baby in een achtertuin in het Gelderse ‘s-Heerenberg. Het stoffelijk overschot lag in de tuin van een woning aan de Krokusstraat.

Een tipgever attendeerde de politie op een mogelijk babylijkje in de desbetreffende achtertuin. Maandagmiddag zochten experts op de aangegeven locatie. De politie zetten de voortuin af met zwarte hekken en in achtertuin plaatsten zij een witte tent. Later op de dag konden zij de stoffelijke resten bergen.

Onderzoek naar overlijden baby

De politie onderzoekt momenteel belangrijke informatie omtrent het gruwelijke voorval. Zo is de identiteit van de baby nog onbekend. Ook wordt onderzocht hoe lang het lichaam van de baby in de tuin lag en wat de oorzaak van overlijden is. De verwachtingen zijn dat het onderzoek lang gaat duren.

Omroep Gelderland meldt dat maandag een man verhoord is door de politie. Deze man liet weten nergens van verdacht te worden. De politie zelf geeft nog geen informatie vrij over mogelijke verdachten. Om de privacy van de betrokkenen niet te schaden, is de politie terughoudend in het naar buiten brengen van informatie.



Sporenonderzoek in woning ’s-Heerenberg omgeven door vragen: vader bewoner ‘heeft geen idee waar politie naar zoekt’ https://t.co/tV5rF92tG8 pic.twitter.com/uutXEVtGuN — De Gelderlander (@dgachterhoek) March 2, 2021

Amsterdam

Vorig week werd in Amsterdam-Zuidoost een levende baby in een container gevonden. Daar ontbrak destijds van de ouders ieder spoor, maar inmiddels zijn de twee minderjarige ouders aangehouden. Beide ouders worden verdacht van poging tot kindermoord.