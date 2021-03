Vooral ‘stil protest’ op terrassen, deze horecazaken gingen wel open

De terrassen van de horeca staan vandaag uit. Het gaat om een stille protestactie waarbij de meeste horecagelegenheden niet serveren. Toch waren er horecaondernemers die gasten wel bedienden.

Op de Ginnekenmarkt in Breda konden gasten vandaag een half uur een drankje nuttigen op het terras van verschillende café’s. Horecaondernemer Johan de Vos van Boerke Verschuren riep al eerder dat hij 2 maart het terras open zou gooien. En dat deed hij vandaag om 12.00 uur. Daar waren alle tafeltjes bezet en onder meer cabaretier Guido Weijers was op het terras te vinden.



Crowdfunding voor boete

Om 12.30 uur greep de handhaving in en moesten de terrassen weer dicht. Als De Vos een boete krijgt voor zijn protestactie is dat voor de eigenaar niet echt een groot probleem. Hij begon gisterenavond een crowdfundingsactie en zamelde hiermee geld in. Het streefbedrag van 4300 euro, voor een eventuele coronaboete, was binnen een halve dag al binnen.

De protestactie werd niet door iedereen gewaardeerd. De gevel en het terras van Boerke Verschuren werden in de nacht van maandag op dinsdag besmeurd met ketchup. Ook hingen er posters aan het gebouw met de tekst: „Johan de V en Paul D. Opengaan = bloed aan je handen. Opruiing is bij wet verboden.” De Vos noemde het zelf een treurige actie en liet zijn protestactie van vandaag hierdoor niet tegenhouden.

Nieuwmarkt in Amsterdam

In Amsterdam gooide uitbater Barry van den Berg vandaag het terras van zijn café Del Mondo op de Nieuwmarkt open. Daar konden gasten vandaag gewoon wat te drinken te bestellen. Tegen AT5 zegt hij: „Ik steek mijn nek uit en heb al zoveel geld verloren, die boete maakt ook geen verschil meer.” Inmiddels is het terras alweer gesloten

Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, riep eerder de horeca op om terrassen niet te openen. Een stille protestactie waarbij het terras wel uitstaat, maar is afgezet met rood-wit lint, wordt door de vingers gezien.



‘Om zo lang mogelijk open te kunnen blijven heeft Van de Berg van café Del Mondo zich verzekerd van de bijstand van een aantal stevige juristen. Zij zijn aanwezig bij de openingsactie en zullen Barry ter plaatse adviseren’ #terrassen #TerrassenOpen https://t.co/DpTYhcpzpB — Monica Keyzer (@MonicaKeyzer) March 2, 2021

Ook in Vlaardingen zou een terras geopend zijn voor gasten. In de rest van Nederland staan vandaag op veel bekende horecapleinen de terrassen uit. Een drankje drinken kan alleen niet. De terrassen staan symbolisch uit, als teken van protest en zijn afgezet met rood-wit lint.



This is the only 'open' terrace I found in The Hague. Signs say don't sit here. #terrassen pic.twitter.com/edJ8evMMfd — kata (@KataSzegi) March 2, 2021



Protestactie van horecaondernemers

Verschillende afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riepen ondernemers op om vandaag uit protest de terrassen open te gooien. Dit is tegen de coronamaatregelen in. Horecaondernemers begrijpen niet waarom buitenruimtes niet open kunnen.