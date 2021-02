Persconferentie: ‘Kappers open, rustig weer winkelen, maar avondklok blijft’

We kunnen naar de kapper en winkelen wordt wat makkelijker. Middelbare en mbo-scholen gaan stapsgewijs open en de avondklok blijft. Dat zei demissionair premier Rutte ons dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen.

De geluiden over voorzichtige versoepelingen klonken al deze week. Op het inmiddels welbekende tijdstip van 19.00 uur namen demissionair premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge weer plaats achter de microfoon.

Maatschappelijk belang in de persconferentie

Demissionair premier Rutte opent met een terugblik naar de eerste coronapatiënt. Aankomende zaterdag is het precies een jaar geleden dat deze bekend werd. „Het begin van een bizarre periode die nog altijd niet ten einde is”, aldus Rutte.

Rutte ziet perspectief voor betere tijden. Maar de druk op de zorg, de Britse variant van het coronavirus en een derde golf maken het „spannend”. Rutte noemt in de persconferentie ook het maatschappelijk belang en de zwaarte van de coronacrisis. Alle economische, sociale en psychologische gevolgen, wegen volgens hem mee. Rutte noemt onderwerpen als „eenzaamheid, depressie en gevolgen voor de horeca”. Hij benadrukt dat het kabinet ook met deze negatieve gevolgen rekening houdt. „Het schuurt en het knelt, het piept en het kraakt.”

Er is ruimte om „een klein beetje risico te nemen”, zoals de premier dat verwoord. En dat beetje risico resulteert in vier punten:

Openstelling van middelbare school en MBO

Per 1 maart gaan de middelbare scholen onder voorwaarden open. Als regel geldt dat leerlingen minimaal één dag per week naar school gaan. Waar mogelijk kunnen dit meerdere dagen worden. Op school geldt nog steeds de 1,5 meter-maatregel. Voor het middelbaar beroepsonderwijs gelden dezelfde versoepelingen. „School is voor jongeren belangrijk. Voor hun toekomst, onderwijskundig, sociaal en emotioneel”, aldus de demissionair premier.

Over het HBO en de universiteiten volgen nog verdere beslissingen en blijven de huidige maatregelen gelden.

Contactberoepen

Vanaf 3 maart mogen de contactberoepen de deuren weer openen. Dit geldt ondermeer voor kappers, rijscholen, schoonheidsspecialisten, massagepraktijken en de chiropractor. Voor de contactberoepen geldt dat klanten vooraf moeten reserveren en een checkgesprek moet plaatsvinden. Volgens Rutte gaat het in deze branche om een-op-een contacten in een gecontroleerde omgeving.

Er is één contactberoep dat nog niet aan het werk kan en dat zijn de sekswerkers.

Winkels

Vanaf 3 maart wordt het voor winkeliers mogelijk om klanten in de winkel te ontvangen. Per verdieping mogen maximaal twee klanten binnen zijn. Ook hier geldt de anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht. Voor kleinere winkeliers kan deze versoepeling meer ruimte bieden. Rutte: „Zo kun je die schoenen of jas passen of die bank uit proberen.”

Voor grotere ketens is winkelen op afspraak niet zo aantrekkelijk. Daarover vinden nog gesprekken plaats.

Sporten in de buitenlucht

Iedereen tot 27 jaar mag bij zijn of haar eigen club buiten sporten. Dat geldt voor het eigen team of de eigen club en niet voor competitie verband. „Nu het voorjaar aandient is dit belangrijk voor deze groep die het al moeilijk heeft. Dit kan helpen”, aldus Rutte.

„Ik zeg tegen iedereen die kijkt: uw gedrag, doet er toe!” Rutte doelt daarmee op de huidige coronamaatregelen zoals thuiswerken, mondkapjes, handen wassen en het testen op het coronavirus.

Avondklok

De beruchte avondklok blijft zeker de komende drie weken gelden. Vorige week besloot een rechter dat de avondklok per direct moest worden afgeschaft. Dit omdat de wet hieromheen niet klopte. Het hoger beroep tegen de uitspraak loopt nog, maar er is inmiddels een nieuwe wet. Daardoor blijft de avondklok van kracht.

Even later in de persconferentie geeft Rutte het woord aan demissionair minister Hugo de Jonge. Volgens hem blijft er veel onbekend rondom het coronavirus. Er zijn onduidelijkheden over mutaties, de bescherming van het vaccin en de levering van het vaccin. „Daarom is vooruit kijken lastig” , zegt de Jonge. „Het eerlijke verhaal is, dat dat nog even duurt.”

Vaccinaties

Daarom kunnen versoepelingen volgens hem alleen in kleine stappen. „Liever behoedzaam en stap voor stap, dan spijt achteraf.” Hij legt in de persconferentie uit dat we straks met een testbewijs veilig naar voetbalwedstrijden of het theater kunnen. En testen nog makkelijker moet gaan.

Over de vaccinaties vertelt De Jonge: „De miljoenste prik is gezet, de tweemiljoenste half maart en eind maart zitten we op drie miljoen. Als het meezit met de levering, uiteraard.” Hij verwacht in het tweede kwartaal flink meer vaccins en dat moeten we ook in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen gaan merken.

Op dinsdag 9 maart is er een nieuwe persconferentie voor verdere plannen over het coronabeleid.