Jumbo-plunderaar (17) krijgt forse boete, maar hij mag de boete delen

Dat zijn een heleboel krantenwijken te lopen of heel veel vakken te vullen. Maar hoogstwaarschijnlijk niet bij de Jumbo, de supermarkt die de jonge relschopper plunderde.

Een 17-jarige jongen uit Eindhoven die bij de avondklokrellen in januari een supermarkt heeft geplunderd, krijgt een werkstraf van 70 uur. Ook moet hij bijna 10.000 euro schadevergoeding betalen.

Jumbo Eindhoven

Volgens de kinderrechter is er genoeg bewijs dat de jongen de supermarkt op het station van Eindhoven plunderde tijdens de rellen op 24 januari. De 17-jarige mag de boete delen als er nog meer plunderaars worden veroordeeld.



Politie heeft vandaag mogelijk de eerste 'plunderaar' uit Eindhoven te pakken. Gaat om een verdachte die als een van de eerste de Jumbo-supermarkt op het station zou zijn binnendrongen. — Chiel Timmermans (@ChielGiles) January 28, 2021

Hij kreeg verder alleen een voorwaardelijke celstraf opgelegd. Als de jongen nog een keer in de fout gaat, moet hij alsnog de jeugdgevangenis in, schrijft Omroep Brabant.

„Geniaal”, reageert iemand op Twitter. „Ben benieuwd of hij zijn vriendjes nu nog de hand boven het hoofd houdt. Of zou hij ze gaan verlinken?” En: „Leuke vriendjes als ze hun vriendje met de schuld opzadelen.”

Rellen

Op maandag 25 januari braken in Den Bosch rellen uit. Rond de 150 relschoppers bewogen zich vanuit met name de Graafsewijk richting het nabijgelegen centrum. Relschoppers gooiden winkelruiten in, vernielden auto’s en gooiden die ondersteboven. Ook plunderden ze winkels als de Primera en de Jumbo.



Vorige week heeft de politierechter in Den Bosch nog een 35-jarige man uit Weert veroordeeld tot 8 maanden cel, wegens geweld tegen de politie en het plunderen van de Jumbo. Ook moet de man Jumbo een schadevergoeding betalen van 9950 euro.

Als het aan sommige Twitteraars ligt, was de straf heel anders uitgevallen:



